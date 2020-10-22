美國事實上向韓國通報：2022年移交戰時作戰指揮權“不可能”. October. 22, 2020 07:50. by 申圭鎮記者、華盛頓=常駐記者 李正恩 newjin@donga.com,lightee@donga.com. 據悉，美國在最近舉行的韓美安保磋商會議上向韓國方面轉達立場稱，“旨在移交戰時作戰指揮權的總共三階段檢驗中，第二階段檢驗也很難在明年進行”。韓國政府為了在任期內（2022年）移交戰時作戰指揮權，壹直推動到明年為止完成對韓國主導的未來聯合司令部運用能力的第二、第三階段檢驗。韓國壹直要求在進行最後第三階段檢驗的明年同時進行今年告吹的第二階段檢驗，但美國表示，別說第三階段，就連第二階段的檢驗也很難在明年進行。美國方面在安保磋商會議中通報了“在文在寅政府任期內（2022年5月）不可能移交戰時作戰指揮權”的方針，因此韓美兩國之間的風波將更加嚴重。 據多名消息人士21日透露，美國方面當地時間14日在華盛頓舉行的第52屆安保磋商會議上表示，明年也很難進行旨在移交戰時作戰指揮權的第二階段的‘完全運用能力’檢驗。這意味著完全運用能力的檢驗將推遲到明年之後。韓國國防部高層相關人士表示：“韓美之間存在認為‘第二階段檢驗可以在明年進行’‘檢驗不了’等意見不壹致的部分，因此決定繼續進行磋商。” 未來聯合司令部的運用檢驗是通過模擬假定戰時情況，接受韓國軍隊能否運用初期應對、全面戰爭、反擊等符合情況的作戰、情報、軍需、通信等4個領域的指揮系統的評價。在今年的聯合演習中，因受新冠疫情影響，未能進行完全運用能力的檢驗，因此韓國政府打算在明年壹年裏連同第三階段的“完全任務執行能力”檢驗壹起完成。 韓國國防部長徐旭和美國國防部長馬克·埃斯珀之間的安保磋商會議聯合聲明中沒有完全運用能力的相關內容，這反映了韓美之間的分歧。韓國政府壹名相關人士表示：“聯合聲明中不僅沒有何時實施完全運用能力的內容，連‘決定繼續進行磋商’的字句也沒有。這意味著雙方分歧很大。”美國認為，因朝鮮核問題談判而縮減韓美聯合軍演，再加上新冠疫情余波，韓國軍隊的準備狀態未能達到檢驗水平。 這壹消息傳開後，青瓦臺相關人士表示，“雖然作戰權移交多少會推遲，但文在寅總統的任期還有很長壹段時間”，暗示在今後的討論過程中可能會進行第二、第三階段的檢驗。但外交消息靈通人士透露，政府內部已經出現了“沒有必要在任期內強行推進作戰權移交”的懷疑論。該消息人士表示：“即使民主黨在下個月的美國總統選舉中獲勝並更換政權，五角大樓（美國國防部）對提前移交戰時作戰指揮權持否定態度，因此很難期待變化。”

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