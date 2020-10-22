三星SDS致力於提高企業視頻會議技術. October. 22, 2020 07:50. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星SDS正在致力於利用差別化保安功能的雲端企業用合作解決方案“Brity Works”的技術升級。因為隨著新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的擴散導致視頻會議需求增加，黑客攻擊的可能性也隨之增加。 三星SDS在Brity Works的視頻會議解決方案“Brity Meeting”中，大幅強化了△用戶權限設定△數據加密△防止信息泄露等保安功能。遠程會議規定，只有得到事前接觸許可的人才能獲得一次性密碼認證參加會議。會議資料不得在視頻會議系統以外的其他地方打開看。會議聊天內容也只允許會議主管者保存，最大限度地減少了信息共享。為了防止會議內容及資料外泄，還搭載了防止畫面截圖的功能。 三星SDS的方針是，把Brity Meeting發展成支援遠程會議、在線教育、研討會等的綜合視頻會議解決方案。為此，還增加了畫面共享功能、板書、問卷調查等功能。 Brity Works已成為三星集團內的視頻通信工具。特別是，包括正在海外工作的三星職員在內，約有50萬人利用了公司內外合作和業務自動化。為了聘用三星新職員，在線上職務適應性檢查(GSAT)上也使用了“Brity Meeting”解決方案。三星SDS相關人士表示：“因為是雲端系統，其他企業也可以利用，因此正在通過Brity Works擴大事業。”Brity Works可以通過三星SDS網站的“My Trial”菜單免費體驗。

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