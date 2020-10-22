菅義偉：“如果沒收資產被變現，韓日關系將面臨極其嚴重的狀況”. October. 22, 2020 07:50. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本首相菅義偉（照片）21日就韓國大法院的強制征用判決表示：“如果日本企業的扣押資產被現金化（強制出售），韓日關系將面臨極其嚴重的狀況。”相反，韓國駐日大使南官杓就該問題表示：“日本政府的立場展現出有所進展。” 菅義偉當天在出防印度尼西亞雅加達舉行的記者招待會上，就強制征用賠償訴訟相關的日本企業資產變現壹事表示：“因為會對日韓關系造成極其嚴重的狀況，所以必須絕對避免”，“壹段時間以來曾多次提及。”對於是否參加將於今年底在韓國舉行的韓中日領導人會議，他表示：“對於韓日間通過外交途徑達成的懸案，我不會壹壹進行評論”，“據我所知，日程尚未確定。” 菅義偉就任後直接對強制征用現金化發表意見尚屬首次。他在安倍政權擔任官房長官期間，就強制出售日本企業資產壹事表示，“日本將不得不采取對抗措施（報復措施）”，“可能會導致極其嚴重的事態”，做出了強硬發言。上月16日就任總理後，他在強制征用問題上的立場沒有變化。 在這種情況下，韓國駐日大使南官杓當天在通過視頻會議召開的國會外交統壹委員會的國政監查中，被共同民主黨代表（黨首）李洛淵問到“菅義偉就任首相後在征用問題上有沒有變化”時，他回答說：“感覺正在形成積極的氛圍。菅首相與前任首相安倍晉三也有不同之處。”他接著說：“（菅義偉）本人也現實主義地對待，而且與國民的生活有關，（在征用問題上）展現出有所進展的立場。” 韓國政府去年6月提出了通過韓日企業捐款對強制征用受害者進行賠償的所謂“1+1”方案，但遭到了日本的拒絕。當李洛淵問到“是否提出過關於征用問題的具體修改提案”時，南官杓只是回答說，“對話還在繼續”。 也有人對韓日之間的這種溫差表示擔憂。日本政府相關人士最近對本報表示：“擔心韓國會誤以為日本會在征用問題上有所靈活”，“這樣下去，事實上日本沒有任何變化，說不定以後韓國會認為‘被背叛了’。”

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