美國印度太平洋司令訪問韓國. October. 21, 2020 08:09. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓國軍方表示，美國印度太平洋司令菲利普·戴維森20日訪問韓國，先後會見了國防部長徐旭和聯合參謀本部議長（空軍大將）元仁哲，討論了韓半島及區域內安保局勢等多種同盟懸案。 據軍方透露，徐旭和戴維森壹致認為，為了韓半島完全無核化和建立持久和平，印度太平洋司令部應發揮重要作用，並決定維持堅固的聯合防衛態勢，以便在軍事上支持韓美的外交努力。據悉，此前，戴維森與元仁哲共進午餐時，就朝鮮軍事動向交換了意見。軍方消息人士表示：“據我所知，主要討論了朝鮮建黨閱兵式上公開的新型洲際導彈和潛射彈道導彈（北極星-4型）的評價和新浦壹帶的潛射導彈相關動向。”據悉，雙方還就朝鮮針對美國總統選舉發射新型潛射導彈等挑釁的可能性進行了檢查。 壹些人士觀測說，戴維森可能是在美國牽制中國的戰略上請求韓國的合作。美國把中國指定為印度太平洋地區的最大威脅，並宣稱要加強與區域內同盟及夥伴國家的軍事合作，所以可能婉轉地傳達了希望韓國積極參與“反華戰線”的信息。 另外，當天美軍6架主力偵察機接連在首爾等首都圈和西部海域上空展開監視朝鮮。據多家軍用飛機追蹤網站透露，駐韓美軍的4架“護欄”（RC-12X）、1架“CRAZY HAWK”（E-5C）和1架美國海軍的“愛麗絲”（EP-3E）等6架偵察機長時間在首爾等仁川附近的西部海域上空飛行。從都是收集信號情報（SIGINT）的偵察機來看，估計是在集中追蹤朝鮮發射導彈征兆的電子信號和通信、聯系的信息。軍方當局人士表示：“美國壹天投入6架偵察機是最近罕見的事情”，“這意味著挑釁可能性很高，同時暴露偵察活動，向朝鮮傳達了警告信息。”

한국어