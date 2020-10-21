三星電子品牌價值首次進入世界“前5名”. October. 21, 2020 08:09. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 三星電子的品牌價值首次躍居世界第5位。有評價稱，繼蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌之後，三星電子鞏固了其作為全球信息技術(IT)頂級企業的地位。前5名中，三星是唯一一家非美國籍企業。 根據20日(當地時間)全球品牌咨詢專門企業Interbrand發表的“全球100大品牌”統計，三星電子的品牌價值達到了創紀錄的623億美元(約71兆韓元)。受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的影響，IT品牌表現強勢，三星電子也比去年的品牌價值(611億美元•第6位)提升了2%。 據Interbrand推算，亞洲企業進入“前5名”是繼2016年豐田(第5名)之後的第一次。在Interbrand開始品牌價值評價的2000年，三星電子以52億美元僅排在第43位，但2012年升至第9位、2017年升至第6位等，品牌價值持續上升。20年間三星電子的品牌價值上漲了12倍，排名上升了38位。 Interbrand認為，三星電子品牌價值提升的主要原因是，為應對新冠疫情，推進了多種社會貢獻活動和運動，並將可持續經營活動全方位擴大。此外，三星還接連推出了可以折疊成扇形模樣的“Galaxy Z Flip”、可在戶外觀看的高級電視“The Terrace”、可自行設計多種顏色的“Bespoke”家電等創新產品，這一點也得到了認可。Interbrand方面表示：“不斷投資人工智能(AI)、5G(第五代移動通信)、物聯網(IoT)等未來技術，在品牌價值評價上得到了肯定。”

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