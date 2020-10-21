“俄羅斯自主研發的新冠病毒疫苗在韓國生產”. October. 21, 2020 08:09. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 據悉，俄羅斯自主研發的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗“Sputnik V” 將在韓國生產。該消息源還表示，最快將於下月公開疫苗的臨床3床試驗結果。 據《塔斯社》等媒體報道，支援疫苗開發費用的主權財富基金“RDIF”的代表基裏爾•德米特裏耶夫19日在線上研討會上表示：“今年12月可以大規模供應疫苗。將在韓國、中國、印度、巴西和另外一個國家生產。”他在上月接受采訪時也表示，“關於Sputnik V在韓國生產的協商已進入最後階段。” 疫苗開發主體—伽馬萊雅國立傳染病和微生物學中心的副所長丹尼斯•羅古諾夫當天表示：“最快將於下月公布最少5000人、最多1萬人的臨床3床試驗結果。” 俄羅斯在今年8月首次批準了新冠肺炎疫苗，並以1957年蘇聯力壓美國發射的人類第一顆人造衛星Sputnik給其命名。但是，由於沒有經過疫苗安全性所必需的臨床3床試驗，而且連臨床2床試驗也沒有達到發達國家的標準，因此受到了很多批評。一些西方醫療專家苛刻地評價說，“還不如清水。” 引發爭議後，俄羅斯從上月開始針對醫療團隊、教師等面對面接觸較多的公務員進行疫苗接種。當初計劃以首都莫斯科的約4萬名市民為對象進行臨床3床試驗，但是由於在召集參加者方面出現了困難，到目前為止接種首批疫苗的人只有1.6萬多名。 俄羅斯表示，如果疫苗安全性得到認證，將首先向阿根廷、秘魯、墨西哥等中南美國家出口。

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