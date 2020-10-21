美英政府部門：“黑客入侵平昌奧運會開幕式的主犯是俄羅斯軍事情報機關”. October. 21, 2020 08:09. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 美國和英國指稱，2018年2月平昌冬奧會開幕時發動黑客攻擊事件的罪魁禍首是俄羅斯軍方情報機關——偵察總局（GRU）下屬的“74455”部隊。由於當時的攻擊，開幕式過程中設置在主記者會場地的廣電系統關閉，組委會網站出現了連接障礙。 據美國有線電視新聞網等媒體透露，美國司法部19日表示：“俄羅斯軍方情報機關特工刪除了數千臺與平昌冬奧會相關的電腦的數據，導致無法啟動。他們用被稱為‘奧運會破壞者（Olympic Destroyer）'的惡意代碼進行了攻擊”，“攻擊原因是報復。”報道稱，該部隊的6名特工以電腦詐騙、盜用身份、損壞電腦等7項罪名被起訴。 2014年在俄羅斯南部休養城市索契舉行的冬奧會當時，俄羅斯政府為了取得優秀的成績，讓本國選手服用違禁藥物。此後，在有組織 俄羅斯黑客在攻擊後還上演了偽裝成中國及朝鮮黑客的拙劣行為。美國司法部助理部長約翰·狄茅斯斥責道：“俄羅斯網絡攻擊是耍心眼的孩子和壹個國家的資源相結合的事例。”美國媒體解釋稱，此次起訴是為了事先管制涉嫌介入2016年美國大選的俄羅斯情報機關，給予警告，防止其介入下個月的總統選舉。 當天英國外交部也發表說，2016年烏克蘭電網遭到惡性代碼攻擊，同年冬天東歐全體供暖、電力癱瘓，2017年5月法國大選當時，在埃曼紐爾·馬克龍總統陣營及部分地方自治團體發生的郵件黑客事件都是俄羅斯所為。另外，以國立網絡保安中心最近的調查為基礎，俄羅斯最近揭露稱，“東京奧運會組委會以及贊助者也試圖制作假賬號和網站，準備進行黑客攻擊。”

한국어