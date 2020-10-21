“只有在韓國舉行‘貓慶典’...我們是幸運兒”. October. 21, 2020 08:10. by 金基潤記者 pep@donga.com. “現在全世界的劇場幾乎都暫停營業了，在韓國音樂劇《貓》能夠堅守住舞臺，真的很感謝！”(喬安娜•安菲爾) 1981年音樂劇《貓》在英國倫敦西區首次公演至今已有40年，其間輾轉30個國家舉行的“傑利克貓慶典”現在只在韓國延續了命脈。截止到12月6日在首爾松坡區夏洛特劇院舉行的《貓》40周年訪韓演出是全世界唯一在新冠疫情影響下仍登上舞臺的原創制作作品。 20日，在夏洛特劇院見到的《貓》主角三人幫布萊德•裏特爾(飾老杜特羅內米貓)、喬安娜•安菲爾(飾格裏澤貝拉貓)、丹•帕特裏奇(飾蘭塔塔格貓)異口同聲地表示：“沒有因全球性大流行病而中斷演出，參加40年來一直堅持的歷史和傳奇性的演出，感到非常榮幸。”接著，他們表達了謝意，“原以為沒有人會來，多虧了遵守徹底的防疫守則，鼓起勇氣來到演出現場的觀眾。” 他們在采訪中提及最多的單詞是“幸運(Lucky)”。《貓》將在韓國舉行演出的消息傳到美國、英國的其他音樂劇演員那裏後，很多人都說“你們是幸運兒”。帕特裏奇高興地說，“雖然我們只是在做我們原來的工作，但最近領悟到我們享受著巨大的特權。特別是當保持社交距離提升到2.5級時，我特別擔心，結果韓國做到了。” 《貓》之所以能夠繼續舉行，得益於在不損害藝術性的範圍內遵守防疫守則的各種妙招。特別是演員們穿梭於觀眾席的作品特性上新設計的“化妝口罩”成為了話題。裏特爾說：“雖然戴著口罩時看不到我的表情這一點很遺憾，但我一直保持著微笑。將流行病帶來的困難升華為藝術，這一點真的很令人驚訝。” 對於演員們來說，《貓》是被稱為“鐵人三項比賽”的模仿貓的高難度舞蹈、歌曲、裝扮，是不容小覷的挑戰。消化代表曲目《回憶》的安菲爾說：“雖然我對貓過敏，但是看著貓或動物紀錄片，不斷地研究。因為是在很短的時間內登上舞臺，傳達深刻故事的角色，所以努力讓觀眾快速著迷。”帕特裏奇表示，“所有動作和舞蹈都努力按照貓的想法去做。希望大家能夠享受並關註我們的挑戰。”

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