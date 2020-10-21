給45分的老師. October. 21, 2020 08:10. . 他是上學時經常說的問題兒。經常離家出走，經常無故缺席。這是因為不安的家庭環境。結果成績墊底了。期末考試壹道化學題也沒有解答出來。知道的化學式只有H₂O，考成那樣是理所當然的。即使這樣，光是坐著還是覺得無聊，所以寫完試卷背面喜歡的植物後交了卷。盡管如此，化學老師在背面的塗鴉上畫了兩個圓圈，給出了45分的分數。因為想盡辦法照顧學生。 被退學時，在教務會議上袒護她的也是那位老師。“聖經上是這樣教導的，如果壹百只羊中有壹只羊走失了，就要留下九十九只，去尋找迷路的小羊。”老師試圖擁抱年幼的學生。學生該有多累才會那樣啊。如果因為違反校規而把他趕走，那又是什麽教育？更何況，該學校是奉行基督教精神的教會學校。但是學校最終還是把他趕走了。這給他帶來了怨恨和傷痕。 學校為了九十九只羊只而放掉了壹只，但老師沒有放棄。在學生被學校趕出校門走上話劇之路後，每當學生演出或學生表演戲曲時，老师都會去劇場觀看。接受肺癌手術，反復住院和出院時，也趕去看演出，為弟子祝福。他也沒有忘記寄去激勵明信片。“用美裏的聲音，壹輩子不停地唱美裏的歌。肯定會有對那首歌產生共鳴的人，通過那首歌獲得勇氣的人。” 學生在老師的愛護和鼓勵下成了著名作家。獲得芥川獎、通過翻譯成英文的小說《上野站公園出口》獲得2020年全美圖書獎最終提名的在日僑胞柳美裏作家就是他的學生。他在追悼歲月流逝成為故人的木田老師的聚會上，懷念唯壹對失去方向無家可歸的孤獨的羊予以包容的恩師，痛哭流涕。

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