脫核電經濟性造假的“對號行政”，即使有人揭發也回避結論的監查委員們. October. 21, 2020 08:10. . 監查院昨天發表監查報告稱，作為提前關閉月城核電站1號機組的決定性依據——經濟性評估被不合理地低估了。也就是說，為了迎合文在寅政府脫核電政策的基調，產業通商資源部故意降低了其經濟性。月城1號機組提前關閉的決定性鑰匙——經濟性評價程序的瑕疵已經得到確認，因此，圍繞文在寅政府的脫核電站政策的爭議將愈演愈烈。 監查報告指出，產業通商資源部和韓國水力原子力故意低估了月城1號機組繼續運轉時的銷售收入，並以增加中斷運轉時的人工費等費用減少效果的方式，捏造了經濟性評估。在此過程中，前產業資源部長官白雲圭積極介入。監查院向人事革新處通報了白前長官的不正當行為，並對韓國水力原子力的社長鄭在勛采取了重點註意措施。 耗資7000億韓元將設計壽命延長至2022年11月的月城1號機組於2018年6月匆忙關閉，引發了“可能是倉促決定”的爭議。受國會委托，從去年10月開始的此次監查遭到了擔心脫核電站政策逆風的政府和執政黨的反對，超過了法定監查時間（5個月），歷時13個月。 但是，監查院未能就提前關閉月城1號機組是否妥當做出結論。監查內容在包括監查院長在內的7名監查委員會議上以過半數的同意通過最終表決，文在寅大選陣營和現政府總理室出身的部分監查委員擁護提前關閉的決定，表現出偏袒政府和執政黨的態度。考慮到憲法保障的獨立機關——監查院監查委員對政府政策評價的影響力，希望與大法官壹樣具有權威性和中立性。本應拋開政派立場，只考慮政策決定的適當性，但確認經濟評估的瑕疵後，對提前關閉決定是否妥當卻未能做出結論，這種態度含糊的結果難免受到批評。這是否定憲法機關監察院存在理由的倒退行為。 產業資源部有關人士在此次監查中暴露出來的妨礙監查的行為令人無語。據悉，預謀毀滅證據的產業資源部職員在沒有其他職員的星期天晚上進入辦公室，刪除了電腦中儲存的數百個文件資料。經確認，在向監查院提交部分資料時，幹脆刪除了向青瓦臺報告的文件。考慮到等級秩序明顯的公職社會的特性，這種監察抵抗很難看作是實務者級別的單獨行為。如果沒有負責後果的上級的保證，就不會發生這種荒唐的事情。今後，要通過檢察機關的調查，查明上述外部壓力疑惑。如果有必要，國會應該出面查明真相。

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