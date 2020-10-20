青瓦臺行政官接連涉嫌腐敗……“照顧自家人”人事的慘淡結果. October. 20, 2020 07:35. . 青瓦臺人士牽涉到LIME、OPTIMUS基金事件的事例層出不窮。LIME資產運營的出資人——前Star Mobility會長金奉鉉的法庭陳述引發了前青瓦臺政務首席秘書姜琪正收受金錢的疑惑，青瓦臺行政官員相關疑惑也接連不斷。OPTIMUS公司董事尹某律師的夫人、前青瓦臺行政官李某借名持有部分OPTIMUS股份的事實被曝光。涉嫌從被拘留中的OPTIMUS代表金在賢方面收受賄賂的前民政首席室行政官在回到檢察院後提交了辭呈。金融監督院出身的青瓦臺行政官因涉嫌在經濟首席室工作時從LIME方面收受數千萬韓元賄賂而被拘留起訴。 青瓦臺行政官牽連的非法行為不只局限於此次基金事件。2018年蔚山市長選舉前夕，民政首席室行政官文某為了幫助宋哲浩候選人，重新加工競爭對手前蔚山市長金起炫周邊不正之風的情報文件的事實被曝光。對於前釜山市經濟部門市長柳在秀擺平檢察機關事件，民政首席室特監班長在法庭上陳述稱，他從千景得前行政官表示，“柳在秀是我們的人。要救活劉在秀”，感受到了壓力。 青瓦臺行政官作為副理事官和秘書級幹部，在管轄行政部門和公共領域具有相當大的影響力。更何況，自現政府執政以來，青瓦臺的權力越來越大，甚至人稱“青瓦臺政府”。行政官們雖然也有職業公務員派遣職，但是因為與政權實權人物們結下的各種緣分，被提拔的情況也不少。在聘用過程中，相比業務能力和公職勝任性，更多的是根據大選貢獻度等論功行賞的人事安排。本應比任何地方都嚴格的青瓦臺人才錄用，卻以“陣營內知情舉薦”或“拉攏自己人”的方式進行，因此，入職人士的資格、道德性偏差也日益嚴重，而且公職紀綱也越來越遲鈍。 青瓦臺行政官的腐敗疑惑像地瓜藤壹樣壹拔拔起壹串，這從側面證明了青瓦臺本身的監察功能沒有發揮作用。特別是應該主導青瓦臺內部監察、發出事前警告的民政首席室行政官們牽涉到不正之風疑惑中，其他部門就更不用說了。由於本應對總統親信和親戚的違法、逃法行為進行集中監察的特別監察官職位的空缺，也是助長青瓦臺紀綱松懈的原因。即使為時嫌晚，青瓦臺也應該進行徹底的自我監察，整頓混亂的內部紀綱，在選拔行政官時進行嚴格的檢驗和以能力為主的選拔。

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