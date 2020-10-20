只虧不賺的光海君的買賣. October. 20, 2020 07:36. . 努爾哈赤在遼東驅逐明朝勢力後，1621年部分明朝難民逃往朝鮮。他們的領袖是毛文龍。因薩爾滸的戰敗軍力受到巨大打擊、正為後金的進攻威脅而大傷腦筋的光海君頭腦復雜。能否接納他們作為同盟軍？相反，如果收留這些人會不會引發後金的侵略呢？他們會不會想占領我們的土地？ 1623年，光海君說服毛文龍進入位於平安道鐵山前海的椵島。從那時起，毛文龍就成了朝鮮頭痛的存在。毛文龍在遼東揚言要吸收100萬難民壯大勢力，叫囂著要與明朝合作收復遼東。他偶爾也會作勢率領軍隊越過鴨綠江打擊後金。 起初，光海君和仁祖都對毛文龍的軍事能力抱有壹絲希望。但是見過毛文龍的官員們都搖頭。與其說是軍隊，不如說是難民，烏合之眾。更讓人痛苦的是，他們不斷向朝鮮提出要求。如果“要求軍糧”“進行貿易”的要求得不到滿足，就派士兵掠奪民間地區。在丁卯胡亂結束後，毛文龍露骨地覬覦朝鮮領土，暴力、掠奪行為也在增加。 毛文龍既是陰險的野心家，又是騙子。當朝鮮真正處於危急關頭時，他從沒有給予過任何幫助。但後來看來，他的軍隊並不完全是二把刀軍隊。毛文龍死後，殘余兵力向後金投降，在後金方面發揮了相當重要的作用。他們還有收攏難民壯大成為軍閥勢力的手腕。 毛文龍的人格固然應該受到譴責，但也可以進行這樣的反省。我們為什麽沒有好好利用毛文龍呢？為什麽沒有捕捉到他的軍隊所具有的潛力呢？為什麽因為他而遭受後金的侵襲，總是做賠錢的買賣呢？在國際關系中，如果依賴對方的人格，這是正常的態度嗎？答案是這樣的。這是因為，只把世界看作善惡的構圖，對國際局勢壹無所知，只考慮國內政治的利害關系，不懂實務，只執著於理念的官僚太多。

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