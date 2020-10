舞臺上華麗的BLACKPINK-BTS?窺視舞臺後的偶像. October. 20, 2020 07:36. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “當面聽到說自己做不到的話和聽到這樣的話卻還想保持鎮靜……真的很殘酷。” 在Netflix紀錄片《BLACKPINK:照亮世界》中,4人女子組合BLACKPINK成員珍妮用顫抖的聲音講述了練習生時期經歷過的殘酷競爭。其他成員們也凝視著鏡頭說“不是幸福的氛圍”,吐露了平均5年的練習生時期。該紀錄片在14日公開後,榮登Netflix全球電影排行榜第二位。 最近以K-POP偶像為主人公的紀錄片很有人氣。 女子組合TWICE從今年4月開始在YouTube上分9篇公開的《TWICE:Seize the Light》第一集點擊量就超過了500萬次,其他幾集點擊量也差不多。包含防彈少年團(BTS)的《BREAK THE SILENCE:THE MOVIE》在BTS所屬公司Big Hit娛樂的自身平臺“Weverse”公開後,引起了爆發性的關註。 過去也曾試圖將偶像的魅力融入到視頻中,但大部分都只是制作電影而已。Super Junior主演的喜劇電影《花美男連環恐襲事件》(2007年)、H.O.T出演的科幻電影《和平時代》(2000年)等。2010年代以後,展現偶像們瑣碎日常的VLOG雖然很有人氣,但是用長篇紀錄片來記錄卻是最近的潮流。 偶像紀錄片之所以受到追捧,是因為粉絲們希望看到明星們華麗的樣子,甚至希望能感受到偶像在舞臺背後的真實心情。展現了每個成員都度過了怎樣的童年時代、為什麽決心成為偶像、經過怎樣的磨難成功等,引來了人性的共鳴。粉絲們表示,“我明白了每次都展現完美閃亮舞臺的BLACKPINK也是會經常感到恐懼和壓迫感的普通人。看到BTS在世界巡演後,在後臺和酒店房間裏坦率地講述了自己辛苦的記憶,得到了很多安慰。” 有分析稱,能夠坦率地表現偶像的生活是因為導演的獨立性得到了保障。為了確保在繁忙的日程中,即使身體被破壞而痛苦不堪,但在舞臺上不顯露出來,全力以赴的樣子等生動感,不能接受所屬公司的所有要求是必須的。 拍攝BLACKPINK紀錄片的卡羅琳-徐導演不是YG娛樂或Netflix所屬,而是獨立活動。因為最大限度地反映了創作者的意圖,連所屬公司可能忌諱的練習生時期的故事都具體地展現出來,所以有評價認為這並沒有淪落為“宣傳用影像”。Netflix相關人士表示:“BLACKPINK成員們(接受企劃意圖)也想展現自己真實的一面。不僅是作為歌手的成功,還包括作為藝人的人生和休息時間都做了些什麽。” 也有分析認為,在電影院很難賣座的紀錄片通過Netflix、YouTube等在線視頻服務(OTT)找到了出路。在電影院上映時只是以影迷為主觀看,但現在任何人都可以輕松通過智能手機或電視觀看。電影評論家全燦日(音)表示:“通過OTT,偶像紀錄片獲得成功後,正在創造紀錄片的流通事例。這也將給因新冠疫情而停滯不前的電影界註入活力。”

