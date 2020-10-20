遮遮掩掩引進的“全球鷹”，連名字都不給起. October. 20, 2020 07:36. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 據記者剛剛了解到，韓國軍方把從美國引進的高空無人偵察機（HUAV）“全球鷹（RQ-4）”的外號就定為“全球鷹”，與美國使用的名字完全相同。此前，韓國從美國引進的武器都被冠以韓國軍方的外號，象征性地展示對朝應對等作戰能力。有人指出，此次沒有單獨冠以韓國式的外號，而且考慮到朝鮮對韓國引進戰略資產非常敏感，所以連相關內容都沒有公開。 據政府消息人士19日透露，軍方在5月召開常用名稱（外號）選定委員會，決定將“全球鷹”的外號就定為“全球鷹”，並於6月通過內部公文進行了傳達。雖然從今年年初開始征集了外號，但最終還是決定直接使用之前在美國使用的名字。軍方相關人士解釋說：“在征集過程中，沒有找到比‘全球鷹’更好的外號。” 此前，軍方在去年12月曾將F-35A隱形戰鬥機的外號命名為“自由騎士”，但並未公開，從而引發了爭議。很多人指出，軍方既然通過正式程序確定了外號，就應該予以公開，或者每次引進戰鬥機時都舉行命名儀式。2005年F-15K戰鬥機命名儀式時，軍方還公開了其外號“攻擊鷹（slam eagle）”。 上個月完成1∼4號機交貨程序的“全球鷹”的引進全過程是完全非公開進行的。引進2號機和3號機的事實也在4月份美國駐韓大使哈裏·哈裏斯在推特上登出照片後才為人所知。4號機組的引進是在國政監查過程中被傳開的。

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