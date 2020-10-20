SON開場45秒閃電進球...位列EPL射手榜並列榜首. October. 20, 2020 07:37. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 開球哨響過36秒後。在托特納姆熱刺隊的鋒線搭檔哈裏•凱恩拿球後，位於球場左側的“超級Sony”孫興慜(28歲•托特納姆熱刺隊)開始向對方球門奔跑。接到凱恩的長傳後，孫興慜在禁區內晃過對方的後衛之後右腳勁射破網。比賽開始45秒後，孫興慜閃電般攻入一球，他帶著驚訝的表情跑向凱恩。這是孫興慜在2010年進入職業聯賽後，在正式比賽中創下的最快進球記錄。之前的紀錄是2014年效力勒沃庫森(德國)隊時期創造的69秒。孫興慜早早打開進球賬戶，並在上半場第8分鐘助攻凱恩再下一城。 孫興慜19日在英國倫敦舉行的2020~2021賽季英格蘭足球超級聯賽(EPL)第五輪主場比賽中攻入1球並助攻1次。憑借著孫興慜的出色表現，熱刺隊一度以3比0領先，但在孫興慜下場後遺憾地被對方在最後時刻扳平，本次比賽過後，熱刺隊排在聯賽積分榜第6位。孫興慜取得了本賽季聯賽第7個進球和2次助攻(賽季記錄8個進球、4次助攻)，目前與多米尼克•卡爾伯特爾溫(埃弗頓)並列射手榜首位。在EPL共攻入60粒進球的孫興慜在此前以短距離和遠距離射門等結束預熱後，在上半場第16分鐘至30分鐘期間攻入最多球(12球)。但當天比賽開始不到1分鐘，他就攻入一粒“閃店進球”，展示了勢不可擋的進球感覺。EPL歷史最快時間進球記錄是沙恩•朗(南安普敦)在2018~2019賽季創造的7.69秒。 據EPL事務局透露，孫興慜在歷屆開幕後5場比賽的進攻點排名中處於並列第4位(9個)。凱恩在與西漢姆聯隊的比賽中攻入2球並助攻1次，以12個攻擊點(5個進球、7次助攻)登上了歷史榜首。EPL事務局表示：“表現出最佳配合的孫興慜和凱恩包括當天的兩粒進球在內，在EPL共合作打進28粒進球，在歷屆雙前鋒進球合作排名中位居第四。”歷史上排名第1位的是切爾西的傳奇人物迪迪埃•德羅巴和弗蘭克•蘭帕德聯手攻入的36粒進球。 在孫興慜取得進球的46場EPL比賽中，熱刺隊取得了39勝(6平1負)。當天，得益於孫興慜表現出的良好狀態，熱刺隊看起裏似乎將輕松取勝，但在下半場第35分鐘孫興慜被替換下場後，因烏龍球等12分鐘內連失3球(下半場第37、40、49分鐘)，與對手戰平。原因是，隨著防守隊員的集中力不足和作為反擊核心的孫興慜的下場，給對方防守隊員創造了輕松參與進攻的環境。賽後孫興慜表示，“直到比賽結束為止，必須打起精神集中註意力。希望以後不要再出現今天這樣的情況。我不想感受這種悲傷的情緒。” 另外，曾效力於皇家馬德裏隊(西班牙)後因租借轉會而回到娘家托特納姆熱刺隊的世界級邊鋒加雷斯•貝爾(31歲)於當天下半場第27分鐘替補上場，時隔7年零5個月再次參加英超聯賽復出戰。孫興慜和貝爾一起踢了8分鐘左右。最近結束膝蓋傷勢恢復的貝爾在熱刺隊以3比2領先的下半場補時階段(下半場第47分鐘)，在決定性的機會中射門偏出球門等，似乎還沒有恢復實戰感覺。

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