確診者4000萬的北半球二次流行危機中，不安的消費促進政策再次啟動. October. 19, 2020 07:39. . 韓國政府正在討論從本月底開始發放旨在活躍電影、演出、展覽、體育等文化休閑活動的消費券的方案。電影優惠6000韓元，演出優惠8000韓元，健身房等室內體育設施每月購買8萬韓元以上入場券時退還3萬韓元。計劃從11月1日開始舉辦包括‘韓國促銷節”在內的各種消費活動和文化觀光活動，以拉動消費。 消費券原本計劃在今年8月發放，但從本月中旬開始，隨著新冠確診者猛增到三位數，就停止了發放，僅限於推出與文化和休閑活動相關的優惠券。住宿、旅遊、餐飲優惠券將關註新冠疫情的擴散趨勢，慎重考慮發放。政府之所以再次推出刺激內需政策，是因為最近的消費指標微弱地顯示出恢復的跡象，政府計劃以此為基礎，謀劃第四季度的經濟反彈。受新冠疫情的影響，韓國經濟將出現逆增長，特別是8月中旬以後，由於加強保持社會距離，民間消費部門確實受到了很大的打擊。 但是，正如今年8月政府宣布實行消費券政策後，防疫的緊張感減緩，成為以首都圈為中心的第二次大流行危機的原因之壹壹樣，令人擔心此次是否也會出現再次啟動消費對策的錯誤信號。本月12日，保持社會距離放寬到第壹階段後，壹周內平均每天新增患者62人，超過第壹階段（50人）標準。楓葉季節的遊客正在增加，再加上從今天開始，小學、初中、高中上學人數也將增加，因此，如果放松警惕，感染隨時都有可能擴散。國外的情況更加危險，因此擔心海外流入會導致感染擴散。全球新冠患者人數突破3000萬名壹個月後，昨天突破了4000萬名。特別是美國、英國、法國、德國等進入秋季的北半球國家，每日新增患者數連日刷新最高紀錄，面臨著最嚴重的危機。 政府的方針是，在實行刺激消費對策的過程中，如果新冠疫情再次擴散，將隨時中斷。也就是說，如果面臨擴散危機，就關上店門不讓出門，壹旦危機低挫，就再次放寬限制。在必須進行抗新冠長期戰的情況下，不能只依賴這種“無條件關閉↔促進消費活動”的單純模式。必須制定不用擔心感染就能看電影和外出就餐的更精巧、更可持續的防疫對策。 今年上半年接受抑郁癥治療的患者劇增，達到約60萬名，因此，不能忽視新冠疫情長期化帶來的心理防疫的重要性。依靠禁止國民外出和戴口罩的防疫，不能炫耀為“K防疫”。

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