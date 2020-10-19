“K Beauty”的力量... 反向直購1841萬件，創歷史最高紀錄. October. 19, 2020 07:40. by 周愛眞 jaj@donga.com. 海外消費者在韓國購物網站購買商品的“反向直購(通過線上向海外直接銷售)”件數在今年1~9月約達1841萬件，超過了歷史最高紀錄的去年全年的業績。 據共同民主黨議員朴弘根18日從關稅廳收到的資料顯示，今年1~9月，反向直購共有1840.9萬件，比去年(1319.8萬件)多。與4年前的2016年(585.9萬件)相比，件數增加了2倍以上。同期金額也從2.69億美元增加到了8億美元。 1~9月按種類分，化妝品、香料最多，連續5年位居“反向直購第一”。有“K Beauty”之稱的韓國化妝品受到海外消費者的歡迎，可以解釋為拉動反向直購市場的增長。按國家分類，出口到日本的物品達770.1萬件，占全體的41.8%。其次依次是中國(32.6%)、美國(6.7%)。

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