來我的房間玩嗎？通過YouTube~. October. 19, 2020 07:40. by 金基潤記者 pep@donga.com. “床上有幼兒園畢業照，書架上有玩具和問題集…….” 不是著名藝人的“線上喬遷宴”。一位10多歲的少女用手機視頻攝像機慢慢照著自己的房間，介紹家具和各種物品。有玩具，也有珍惜的乳液。雖然不知道誰會好奇平凡中學生的房間，但人氣視頻點擊量接近100萬。 最近在10多歲青少年之間，自己的“房間介紹”內容很受歡迎。介紹房間的YouTuber(油管博主)大部分都是小學生和中學生。就像向來家裏玩的朋友說明一樣，她們仔細地展示自己房間的方方面面。這並不是為了炫耀。這是互相瀏覽對方的房間，通過留言共享意見，交換家具和道具的信息的一種在線友情積累，也是裝飾房間的遊戲。 特別是新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的擴散和由此引發的遠程授課的擴大，使學生在家的時間增加，相關遊戲人氣進一步上升。上傳“08年生的常見房間介紹”視頻的油管博主“泰元”：“因為新冠疫情，在房間裏的時間變長了，自然而然地就想擁有一個漂亮的房間。最近我輩同齡人最關心的是房間裝飾和衣服介紹。” 在充滿刺激性影像的時代，介紹房間的影像給人一種清淡、純凈的感覺。很難找到惡意回帖。“房間太漂亮了”“想要那樣的房間”“這次搬家，能告訴我桌子相關信息嗎？”，有很多留言都鄭重地要求提供信息。 油管頻道“SsonJung-A的一天”的運營者說：“感覺就像寫日記一樣，愉快地制作視頻共享，和同齡朋友對話。”油管博主“我是精靈”說明了制作標準，“雖然影像的趣味也很重要，但是訂閱者中也有7、8歲的人，所以不加臟話，沒有刺激性。” 只是因為是年幼的學生，所以覺得介紹房間很必要，如果想要準備家具、小物件，父母的許可是必須的。目前念初二的油管博主“謙智”說：“裝飾房子的方法就是攢幾個月零花錢。結算由父母代為支付，如果不是太貴的產品，有時也會給補貼。”他說，“每天看到的我的房間逐漸變得與眾不同，這個過程很有趣，也很有意義。”

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