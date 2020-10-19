特朗普是否急切了？“如果選舉敗北，有可能離開美國”. October. 19, 2020 07:41. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 到19日，距離美國總統選舉還有半個月的時間，在支持率上處於劣勢的美國總統特朗普甚至提到了競選失敗時離開美國的可能性，開始凝聚支持層。民主黨總統候選人拜登也呼籲支持者不要掉以輕心、要積極參與投票。 特朗普當地時間17日在密歇根州馬斯基根遊說時指責拜登說：“反美國的左派將抹去美國的歷史，抹殺美國的價值，摧毀美國的生活方式。”他稱拜登為“政治史上最差的候選人”，並表示，“如果輸給這樣的他，我可能要離開這個國家。”他在周末也堅持壹天訪問兩個核心競爭州，提高了抹黑攻擊的水平。 對此，民主黨總統候選人拜登陣營表示，“在核心競爭州中仍然不相上下”，並向支持者發送了要求參與投票的3頁紙條。拜登陣營強調：“有關拜登領先的輿論調查數據有可能並不正確”，“我們要像展開追擊戰壹樣進行遊說。”

한국어