156公裏光速球“哐當”，崔誌萬成為首位在冠軍賽中擊出本壘打的韓國人. October. 17, 2020 07:53. by 黃奎引 kini@donga.com. 崔誌萬(29歲•坦帕灣魔鬼魚隊)在聯盟冠軍爭奪戰中擊出了本壘打，並由此成為首位在聯盟冠軍賽中擊出本壘打的韓國人。但是坦帕灣隊連續兩天敗給休斯敦太空人隊，把進軍世界大賽的機會推遲到下一場比賽。 6日，在美國加利福尼亞州聖叠戈Petco公園體育場舉行的美國職業棒球大聯盟季後賽美國聯盟冠軍賽(ALCS•7戰4勝制)第5場比賽上，崔誌萬作為1壘手兼5號擊球手首發出場，取得了4個擊球位、2個安打、2個四壞球上壘、1打點的成績，出壘率達到100%。 擊出本壘打是在第8局上半局。作為首發擊球手進入擊球席的崔誌萬抓住休斯敦隊第6位投手喬什•詹姆斯投出的時速達97英裏(約156公裏)的快球，該球飛出136米，越過右側圍墻。這是在2比3落後的情況下打出的扳平比分的本壘打。崔誌萬還展示了把球棒扔向球員休息區的擊球動作，進一步提升了球隊的士氣。 但喜悅並沒有持續太久。直到第9局上半局為止，坦帕灣隊沒能再得分，之後在第9局下半局防守時，在1人出局無跑壘員的情況下，尼克•安德森被對手擊球手卡洛斯•科雷亞擊出越過中間圍墻的終結本壘打，最終球隊以3比4敗北。 至此，坦帕灣隊在此次ALCS上取得3連勝後，遭遇了2連敗。作為韓國擊球手首次參加聯盟冠軍賽的崔誌萬在賽後表示，“雖然今天比賽輸了，但我們目前仍以3勝2負領先。選手們都在想著明天的比賽。”包括今年的外卡系列賽在內，崔誌萬在整個季後賽上取得了0.259擊球率、2個本壘打、4打點的成績。ALCS第6場比賽將於17日在同一地點舉行，如果坦帕灣隊在該場比賽中獲勝，將時隔12年再次進軍世界大賽。 另外，當天在得克薩斯州阿靈頓環球生活體育場舉行的國家聯盟冠軍賽(NLCS)第4場比賽中，亞特蘭大勇士隊以10比2大勝洛杉磯道奇隊，將本輪系列賽大比分改成3比1。亞特蘭大隊也一樣，只要再取得一場勝利，就可以進軍世界大賽。 道奇隊在這場比賽中派出了“王牌”克萊頓•克肖首發出場。克肖一到季後賽就展示“過山車投球”，令球迷焦慮不安。當天，克肖在前5局結束後以1失分的成績阻止了亞特蘭大隊的進攻，表現還算不錯。 但是在第6局下半局，他被對方的先發擊球手羅納德•小阿庫尼亞以“ONE HIT ONE ERROR(一次擊中和一次失誤)”讓出2壘後開始動搖，之後接連讓出2個2壘打，讓對手反敗為勝後從投手踏板上下來。最終，克肖在5局內失4分，成為了敗戰投手。

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