SKT攜手Uber攻占國內移動出行市場. October. 17, 2020 07:54. by 申武慶記者 yes@donga.com. SK電訊公司與美國車輛共享企業“Uber Technologies(優步科技股份有限公司)”聯手，開始攻占國內移動出行市場。計劃推出將出租車、代駕等移動出行服務捆綁在一起使用的訂閱型服務，並挑戰長期在天上飛的“飛車”，實現差別化。 SK電訊16日表示，15日下午通過董事會表決成立移動出行服務專門企業，並從優步那裏吸引到了共1.5億美元(約1725億韓元)的投資。 SK電訊將分割一直以來推進T-Map、T-Map出租車等事業的移動出行事業團，於12月29日成立T-Map Mobility株式會社(暫稱)。優步將投資5000萬美元(575億韓元)，確保5%至6%的股份。 T-Map Mobility的目標是將T-Map搭載在國內所有車輛上。以T-Map為基礎，還會制作停車、廣告、保險關聯商品、車內結算服務等。公司還計劃，將租賃車、車輛共享、出租車、電動滑板、自行車、代駕、停車等捆綁在一起，落實提供打折優惠的“移動出行訂閱折扣制度”。通過這一計劃，到2025年為止，使公司的銷售額達到6000億韓元，企業價值達到4.5萬億韓元。 同時，雙方還決定在明年上半年(1∼6月)設立合作法人，以促進出租車電召事業。優步在這裏將投資1億美元(1150億韓元)，擁有51%的合作法人股份。服務名稱將像“優步T-Map Taxi”一樣包含兩家公司的整體性。因此，預計將與國內出租車電召第一企業“Kakao Mobility”展開激烈競爭。 SK電訊社長朴正浩(音)表示：“我們的最終目的是提前進入30分鐘內實現用飛車在首爾和京畿圈移動的時代。”

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