人類的“尋路本能”創造歷史. October. 17, 2020 07:57. by 李浩才記者 hoho@donga.com. 男人真的比女人更會找到路嗎？ 男女的能力是否不同，只要壹有爭論就會出現這個問題。盡管如此，我們還是很難找到科學分析該問題的書。如果閱讀客觀、冷靜地介紹至今研究的書，我們的爭論會不會變得更有成效？ 作者以向《紐約時報》《自然》等著名媒體投稿而聞名，他以“腦科學”這壹關鍵詞來解決這場爭論。書籍基本上以腦科學為基礎，但超越彎彎曲曲的大腦縫隙，探險地球的歷史和社會現象。以各種事件和爭論為例，簡單有效地解釋了人類尋找道路的本能。最重要的是客觀的視線引人註目。不偏向壹方，介紹研究結果的同時介紹多種可能性。 首先，作者探討了與生俱來的獵人“智人”。過去認為，對智人來說，“找路”是其最大的武器。因為要掌握獵物的位置，掌握地形和地物，從戰略上進行打獵。此後，人類還以探路能力為基礎，創建了文明。偉大的探險家們的尋路能力找到了新大陸，擴大了文明。作者表示，人類的歷史本身也許就是人類尋找新道路的過程。 在尋找道路的過程中，大腦會起到什麽樣的作用，為什麽我們會迷路，迷路的人會陷入什麽樣的恐懼等，這些爭論也會解決之中。該書還提出了人類關閉GPS時能得到什麽的問題。雖然擁有了智人，但人類會埋葬失去的東西。作者把在地圖上尋找道路的過程擴大為“尋找人生道路”的存在論爭論。 “我從哪裏來？我屬於什麽地方呢？我要到哪裏去? 怎樣才能到那裏去呢？這些是關於存在和生存的原始問題。”

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