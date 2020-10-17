專欄：第六次滅種即將到來. October. 17, 2020 07:57. . 有個廣告叫“英雄的旅程”。美國演員梅麗莎•麥卡西為了守護鯨魚，乘著摩托艇在海上飛馳。為了阻止伐木，爬上巨大的樹。為了守護犀牛被狠狠地整了一頓。短短的廣告中很好地融入了保護地球生命的信息。這是韓國汽車公司制作的混合動力車廣告。美國經濟專刊《福布斯》雜誌將該廣告選為2017年美國超級碗(Super Bowl)值得關註的廣告。 迄今為止，地球歷史上曾發生過5次70~95%的生物消失的大滅種事件。美國斯坦福大學的保羅•厄爾利希教授表示，人類或將經歷第6次大滅種事件。他的研究小組表示生物種的滅絕速度比預想的要快得多。也就是說，在過去的150年裏，滅絕趨勢已經達到了此前1萬1700年發生的規模。滅絕的物種大都生活在受人類活動影響較大的地區。研究小組主張，這就是人類造成的第六次大滅種發生的證據，也是生物多樣性崩潰的開始。 2020年9月，世界自然基金會(WWF)發表了《地球生命報告書2020》。報告書有內容稱，地球的生物多樣性正在大幅減少。據該報告書顯示，從1970年到2016年觀察到的哺乳類、鳥類、兩棲類、爬行動物及魚類個體群大小平均減少了68%。WWF美國會長卡特•羅伯茨表示：“隨著人類活動的腳步向野生地區擴展，使得無數的野生動物開始滅絕。人類的活動也使氣候變化出現惡化，增加了新冠病毒等動物原性傳染病的危險”，主張為了人類和動物，應該盡快恢復與大自然的關系。 最嚴重的是在熱帶雨林地區以農耕為目的展開的野生動物棲息地破壞，占生物多樣性破壞的一半以上。全世界80%的森林砍伐和70%的淡水使用都是以農業為目的的。人類過度使用的土地和水破壞了陸上生物多樣性的70%、淡水生物多樣性的50%，許多生物在人類改變的環境中幾乎無法生存。WWF主張，由於自然破壞，昆蟲的個體數和分布正在嚴重減少，植物的滅種危險與哺乳類的滅種危險相似。 如果多種生物種消失，它們提供的穩定氣候、幹凈的空氣和水、農作物受精、預防野生動物感染疾病等就會消失。舉個例子吧。 專家們認為，如果蜜蜂消失，通過蜜蜂授粉的果樹和蔬菜、谷物生產將減少，人類將因糧食困難和營養失調而死亡。該事例讓我們了解到，生物種的減少不僅僅意味著相關生物種類的消失，還會破壞生態界的均衡，最終威脅到整個人類的生存。 在本文開頭提及的廣告中提到，“要成為環境保護的英雄，不一定非要從困難的事情著手，從簡單的事情開始實踐環境保護”。讓我們大家先從保護環境的小事做起吧。

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