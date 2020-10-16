新冠肺炎疫情讓體育界發生大改變. October. 16, 2020 07:37. by 李元洪 bluesky@donga.com. 如果新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情長期化，體育界會發生什麽事情呢？最近在體育界發生了似乎在展示未來變化的事情。我們選出了其中幾種。 第一個事例是“核拳頭”邁克•泰森(54歲)和“永遠的傳說”穆罕默德•阿裏之間的對決。名叫世界拳擊超級系列賽(WBSS)的拳擊團體在3月29日舉行的該比賽上，泰森和阿裏展開了相互擊倒對方的第12回合的亂打秀。泰森以3比0贏得了全場一致的判定。但是，在這場比賽中，沒有出現真實人物。因為拳王阿裏於2016年去世，享年74歲，已經部署於這個世界。這場對決是由具現兩位選手的特征的角色組成的虛擬現實遊戲。泰森在聽到結果後表示：“這只是幻想中的遊戲而已。如果這是一場真正的較量，我不可能戰勝阿裏。”由於新冠肺炎疫情，很難舉行大規模觀眾入場的拳擊大賽，因此為了維持和發展拳迷對拳擊的關註而準備了此次比賽，並通過社交網絡服務(SNS)進行了轉播。 第二個事例是最近美國《紐約時報》介紹的新型足球。美國馬薩諸塞州從8月末開始，為了阻止新冠肺炎，更改了高中足球規則。比賽中禁止發生身體接觸。也不允許鏟球。在比賽過程中，球員之間的距離也要保持6英尺(約1.82米)。為了防止感染，嚴格禁止摸球和球碰到臉部。因此，既不能擲界外球，也不能頭球。所有運動員都要戴口罩比賽。《紐約時報》發問稱，“這樣的比賽依然可以稱為之足球嗎？” 第三個事例是12日在京畿高陽市高陽綜合運動場舉行的足球代表隊和奧林匹克代表隊之間的友誼賽第二場比賽。備受球迷關註的兩支球隊之間的對決，起初計劃不允許觀眾入場，但政府放寬保持社會距離防疫方針，允許了3000名觀眾入場。當天實際來到賽場的觀眾有2075人。 泰森和阿裏之間的假想對決是在沒有發生人的身體直接接觸的情況下展開的。第二個新型足球是人類親自參加比賽，但大幅修改現有規則的事例。第三個國家隊和國奧隊之間的比賽是在不修改現有規則的情況下進行比賽，但只限制觀眾人數等場外因素的事例。 在傳統的體育或體育運動的概念中，包含著強身健體這一點。現有觀點認為，體育活動的主要標準是身體活動。 從這一點看，排除人類物理性身體的第一種情況是最極端的變化。第二個、第三個事例是現有體育的一部分變形乃至部分限制。預計，新冠肺炎疫情的惡化程度將導致事例的逆向變化。首先是對比賽場地的周邊進行限制，如果情況更加嚴重，比賽規則本身就會發生變化，情況進一步惡化，比賽就會中斷，觀看虛擬體育比賽。 但是看起來最極端的第一種情況也和現實體育有關。因為該對決中的角色是以泰森和阿裏這一真實人物的比賽數據和身體特征為基礎制作的。這種現實體育和虛擬空間的聯系正在以多種形態蔓延。以實際足球選手為角色的在線足球遊戲已經受到了世界性的歡迎。有觀點認為，隨著世界杯等現實足球比賽的人氣上升，足球遊戲的人氣也上升，而足球遊戲人氣的上升，也會讓更多的人關註現實中的足球比賽。因此，虛擬體育通過與現有體育的聯系，將進一步擴大體育領域及體育產業領域。 圍繞因新冠肺炎疫情而發生多種變化的比賽方式，可能會出現如何規定這些的爭議，但很難強制消滅它們。因為它們是出於現實的需要而出現的存在。這些形態是否會發展或衰退，還要看未來的現實情況。

한국어