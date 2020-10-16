“駐韓美軍維持現狀”漏掉的安保磋商會議，令人擔心同盟矛盾全面浮現. October. 16, 2020 07:37. . 美國國防部長馬克·埃斯珀昨天在華盛頓舉行的韓美年度安保磋商會議上就防衛費分攤額磋商表示：“這個負擔不能對美國納稅人造成不公平。為了保障美軍的穩定駐紮，應該盡快達成協議。”這表明，美國有可能把分攤額磋商和裁減駐韓美軍聯系起來。安保磋商會議共同聲明中，與往年不同的是，缺失了“將駐韓美軍維持在現有水平”的內容。 在今年的安保磋商會議上，圍繞韓美同盟懸案的分歧處處可見。韓國國防部強調在這次會議上沒有有關駐韓美軍規模的討論，但美國把縮減駐韓美軍的籌碼當作提高分攤額施壓手段的做法歷歷可見。聯合聲明中“維持駐韓美軍水平”的字句已經消失，取而代之的是“關註目前的（分攤額）協定空白會對同盟的準備態勢持續產生影響”的內容。 關於戰時作戰指揮權的移交問題也出現了明顯的意見分歧。韓國國防部長徐旭表示，“應盡早具備移交的條件”，但埃斯珀表示：“滿足條件需要時間”。聯合聲明中指出：“條件必須得到充分滿足。”美國國防部發言人還表示：“確定特定時限可能會使兩國兵力和國民陷入危險。”這是對希望提前移交作戰權的韓國政府明確表示反對。 可以預見的是，圍繞分攤額和作戰權的分歧最終會演變為駐韓美軍撤退或裁軍問題。在沒有穩定駐紮和訓練條件的情況下，期待美國把作戰權交給韓國，從壹開始就是沒有道理的。更何況，特朗普總統頭腦中夾雜著駐韓美軍分攤額、以及朝鮮核問題談判的算計。 現在是美國大選只剩下不到20天的敏感時期。很難立即達成分攤額的協議或解決方法。但是，為了避免在年底美國政治的不確定性中同盟矛盾全面浮現，韓國應該集中外交力量協調韓美之間的分歧。不能忘記，同盟間的懸案問題與美國大選結果無關，是始終需要放在最優先地位的課題。

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