韓美聲明中缺失了“維持駐韓美軍”的內容. October. 16, 2020 07:39. by 尹相虎 軍事記者、華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 當地時間14日在美國華盛頓舉行的韓美安保磋商會議共同聲明中，由於美國的拒絕，刪除了“駐韓美軍維持現有水平”等字句，暴露了韓美在戰時作戰指揮權移交、防衛費分攤、維持駐韓美軍等核心同盟問題上存在分歧。對於韓國政府的提前移交作戰指揮權，美國表示，“可能會使兩國兵力和國民陷入危險”，以史無前例的高水平對推進在文在寅總統任期內（2022年5月）移交作戰指揮權事實上表明了不可行的方針。壹些人評價說，最近駐美大使李秀赫發表韓美同盟發言前後出現動搖的韓美關系通過安保磋商會議露出了原形。 韓國國防部長徐旭和美國國防部長馬克·埃斯珀在安保磋商會議召開後發表的聯合聲明中，去年在首爾舉行的磋商會議共同聲明中包含的“反映當前安保狀況，重申了維持駐韓美軍現有水平、提高戰鬥準備態勢的承諾”的內容已經消失。國防部解釋稱，“沒有重大意義，沒有過（關於裁減美軍）的討論”，但埃斯珀在會議上發言時，在徐旭面前表示，“防衛費負擔不能對美國納稅人造成不公平”，要求盡快達成旨在美軍穩定駐紮的防衛費磋商。這強烈暗示了與裁減美軍相聯系的防衛費施壓方針。 美國國防部發言人約翰·瑟普爾在磋商會議結束後，就《東亞日報》有關韓美兩國圍繞移交戰時作戰指揮權的觀點分歧的問題強調說：“確定（作戰權移交的）特定時限，有可能令兩國的兵力和國民陷入危險”，“基於條件的作戰指揮權移交，不僅是兩國相互達成的壹致，對於我們的兵力和人民、地區安全保障也是必要的。” 與此相關，韓國政府外交安保控制塔——青瓦臺國家安保室長徐薰在磋商會議相近的時期秘密訪問美國的事實得到確認。據悉，為了彌合韓美之間的矛盾，青瓦臺派比較溫和的徐薰前往華盛頓。青瓦臺發言人姜民碩表示：“應美國政府的邀請，徐室長從13日開始訪問華盛頓，與白宮國家安全事務助理羅伯特·奧布賴恩進行了面談，就韓美雙邊關系懸案等相互關心的問題進行了磋商。”15日，徐薰還會見了美國國務卿蓬佩奧。

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