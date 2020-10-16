BTS連續4年獲得Billboard“Top Social Artist”獎，“Social 50”中首次連續200周占據第一名. October. 16, 2020 07:40. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 來自韓國的世界級偶像組合防彈少年團(BTS)14日(當地時間)在“2020 Billboard Music Awards”上獲得了Top Social Artist(最佳社交藝人獎)。Top Social Artist獎是頒發給網絡上最有影響力的歌手的獎項，BTS已經連續4年獲得該獎項。 據CNN等媒體報道，當天在美國洛杉磯杜比劇院(Dolby Theatre)舉行的頒獎典禮上，Billboard表示：“BTS是近10年的Billboard‘Social 50’排行榜歷史上首位連續200周占據榜首的藝人”，表明了獲獎理由。BTS雖然也成為了頂級二人組•組合的獲獎候選人，但遺憾的是，該獎項被美國樂隊組合“Jonas Brothers”奪走。當天，BTS在仁川國際機場搭建的舞臺，通過視頻參加了頒獎儀式。

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