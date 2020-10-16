美國軍事專家：“朝鮮11軸洲際導彈發射車，有可能從中國獲得援助”. October. 16, 2020 07:40. by 權五赫 hyuk@donga.com. 有觀察人士認為，在朝鮮勞動黨建黨75周年閱兵式上與新型洲際彈道導彈壹起公開的11軸型（總輪數22個）移動式發射車的制作過程中，中國可能介入其中。有人提出，在閱兵式上登場的拍攝用無人機和照相機等對朝制裁對象產品有可能通過中國進入了朝鮮。 據“美國之音”15日報道，美國軍事安全專家、蘭德研究所首席研究員布魯斯·貝內特表示：“制造（類似11軸移動發射車）導彈發射車需要相當的技術，有可能是在中國制造後交給了朝鮮。”貝內特指出：“相關車輛在中國制造並轉交或中國將相關技術轉交朝鮮，都屬於違反對朝鮮制裁的行為。” 專家們分析說，朝鮮不具備生產可搭載大型導彈的發射車的自身設施，因此，如果沒有中國的支援，很難確保這些設施。京畿大學政治專門研究生院朝鮮學系兼任教授申仁均（音譯）表示：“過去朝鮮閱兵式時登場的6輛發射車輛都是從中國走私並進行改裝的伐木用車輛。在此次閱兵式上，輪胎數量進壹步增加”，“很難生產發動機等主要零部件的朝鮮很有可能是從外部引進移動發射車。” 據推測，在閱兵式現場捕捉到的各種電子裝備也是從海外運進的。美國無人機專門媒體“無人機DJ”當地時間14日在主頁上表示，閱兵式上登場的無人機是中國無人機制造企業DJI公司生產的“Mavik Pro2”型號。DJI是在商用無人機領域占據全球占有率70%∼80%的世界第壹大企業。無人機是根據聯合國安理會對朝鮮制裁決議禁止向朝鮮出口的品種。 有人指出，通過閱兵式，朝鮮繼續開發新型武器、公然進口禁止進口產品的事實被揭露後，暴露出對朝制裁出現了漏洞。韓國國家戰略研究院外交安保中心主任申範哲（音譯）表示：“中國向朝鮮提供（武器）相關技術或進行合作的疑惑依然存在，在這種情況下，中國要求放寬對朝制裁，對無核化的誠意令人懷疑。”

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