無人偵察機墜落……暴露出獨立戰力不足，難道還要急於制定作戰權移交時間表？. October. 15, 2020 07:52. . 據悉，為確保韓國軍隊的獨立對朝監視能力，韓國型中高度無人偵察機（MUAV）項目的兩臺試制機中，有壹臺在試運行過程中墜落，導致評估中斷，剩下的壹臺在防止結冰的系統上存在缺陷。盡管如此，國防部仍以“有限的運用”為條件，計劃明年上半年按計劃推進MUVA的戰力化。 將成為軍隊核心偵察資產的兩臺MUAV試制機都暴露出致命的缺陷，這壹事實說明開發尖端軍事力量是多麽困難的事情。為了確保最新的戰鬥力，要突破韓國的技術極限，需要付出不少努力。已投入5000億韓元以上的MUAV事業雖然經歷了4次延長試驗評價的曲折，但仍然暴露出很大的缺陷。算是任重道遠了。從根本上來說，首先應該重新檢查時間表本身是否過於勉強。 更大的問題是，即使存在這樣的缺陷，軍隊仍然堅持“半拉子運營”的戰鬥力化時間表。其理由與戰時作戰指揮權的早期移交時間表不無關系。政府在內部以文在寅總統任期即2022年5月內完成作戰權移交為目標，加快了具備條件的工作速度。如果MUAV戰略化被推遲，那麽在應對朝鮮核武器的戰鬥力確保上也會出現問題，因此，即使存在缺陷，也要先對表戰鬥力化時間表。 韓美協議的作戰權移交有3個條件，即確保韓軍的聯合防衛主導能力和應對朝核、導彈能力，以及韓半島周邊安全環境的構成中，沒有壹個具備。使計劃更加艱難的變數也在凸顯。由於新冠疫情，今年韓美聯合軍演的規模縮小，聯合指揮能力第二階段檢驗變得不可能。軍方表示，明年上、下半年將陸續實施第二、第三階段的檢驗，但這種草率的檢驗很難滿足條件。 此次暴露的MUAV的致命缺陷，證實了確保第二個條件——朝核應對能力也亮起了紅燈。再加上朝鮮在10日的閱兵式上大舉展示了新的戰略、戰術武器。即使看到這樣的武力示威，也不能說已經形成了作戰權移交的安保環境。但是軍方領導層表示，如果時間表被推遲，可以修改條件。這是關系到國家命運的安保問題。相比條件，更應該盡快放棄“主客顛倒”的危險想法。

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