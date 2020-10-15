理性和本能之間. October. 15, 2020 07:52. . 雙重性也許是人的天性。因為，沒有完美的好人，也沒有徹底的壞人。每個人都有善惡的兩面，在理性與本能之間糾結。只是要看由什麽占據優勢，才分為善人和惡人。在意大利文藝復興時期活動的桑德羅·波提切利將理性與本性的關系表現在同壹幅畫作中。 寬逾2米的巨大畫布上畫著真人大小的兩個人物。左側是希臘神話中登場的半人半獸“人馬怪”，是壹個性格粗暴、好色且喜歡喝酒的怪物。右邊是智慧和戰爭女神帕拉斯·雅典娜，和古羅馬神話中出現的彌涅爾瓦是同壹個人。帕拉斯是雅典娜的稱呼，意為“揮舞槍桿的人”。拿著弓箭的“人馬怪”被持戟的帕拉斯抓住頭發，臉上帶著悲傷的表情。與肌肉男的野獸般的外貌不同，“人馬怪”完全被女神壓制住了，壹副害怕的樣子。“人馬怪”象征著不懂得節制的本能和欲望，帕拉斯象征著理性和智慧。因此，長期以來，這幅畫被理解為表現控制本能的理性。此外，根據政治、宗教觀點，它還具有多種含義。 帕拉斯的禮服上刻著三顆鉆石戒指結合的梅迪奇家族的圖案，頭上戴著桂冠。這暗示了圖畫的主要訂購者、當時佛羅倫薩的統治者洛倫佐德·梅迪奇。可見，畫家希望把自己的贊助人描繪成戰勝貪欲和本能的智慧勝者的形象，永遠刻畫在畫幅上。 經常抑制本能的生活其實是很困難的。在選擇面前，誰都會動搖和矛盾。半人半獸的“人馬怪”本身就是這種雙重性的標本。如果被理性所馴服，就會接近溫順的人類，但如果被野獸的本能所蠶食，就會成為破壞性的怪物。這就是即使不能成為好人，也不能成為怪物，理智必須時刻保持清醒的原因。

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