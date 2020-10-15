“全球鷹”4號機上個月抵達韓國. October. 15, 2020 07:53. by 李恩澤 nabi@donga.com. 據記者確認，韓國軍方上個月非公開接收了美國最尖端高空無人偵察機（HUVA）“全球鷹（RQ-4）”4號機。由此，4架“全球鷹”的移交程序已經結束，但韓國軍方相當於沒有公開4架中的任何壹架。可能是考慮到朝鮮強烈反對引進可以窺視朝鮮全域的“全球鷹”。 據國會國防委員會所屬共同民主黨議員金振杓和防衛事業廳14日透露，“全球鷹”4號機已於上個月抵達韓國某地方空軍基地。1號機於去年12月引進。軍方在引進1號機時沒有公布相關事實，直到媒體捕捉到“全球鷹”的著陸場面後，才承認已經引進。2號和3號機引進時，軍方也沒有公開。但在4月份美國駐韓大使哈裏·哈裏斯在推特上上傳了自己拍攝的“全球鷹”照片後，引進該機壹事才為人所知。投入1.1萬億韓元總事業費預算的“全球鷹”引進事業的最後壹架4號機，也在第21屆國會國政監查過程中得到了確認。據悉，引進到國內的4架“全球鷹”分散在不同的地方空軍基地。 有分析認為，軍方的這種態度是因為意識到了朝鮮的反對。 去年5月，朝鮮通過“我們民族內部”等對韓宣傳媒體，批判韓國軍隊引進“全球鷹”項目說：“這是對我們露骨的敵對行為，是破壞朝鮮半島和平與穩定、令朝韓關系加快破裂的危險的軍事妄動”。朝鮮還使用“北侵的戰爭導火線”“危險的兇心”“時代錯誤性的對抗妄想”等過激的表述，表現出警惕。今年4月板門店宣言2周年時，朝鮮也抨擊稱：“繼續引進尖端武裝裝備的目的在於有事時先發制人打擊（朝鮮）”，“這是與外部勢力壹起大肆展開針對同族的侵略戰爭策動的對抗宣言。” 朝鮮之所以對引進“全球鷹”反應敏感，是因為“全球鷹”的對朝偵察能力。“全球鷹”的作戰半徑達3000公裏，可觀察朝鮮全境。再加上，它能飛行32小時以上，在20公裏高空也能識別地面上30厘米的物體。也就是說，韓國軍隊可以獨自實時掌握朝鮮的洲際導彈、超大型火箭炮等軍事動向。國會國防委員會相關人士表示：“雖然目前朝鮮的軍事行動主要依賴於美國的軍事監視，但如果‘全球鷹’投入實戰，韓國軍隊的單獨情報能力將大幅提高，幾乎無法比較。”目前韓國軍方正在試用“全球鷹”，即將投入實際行動。 但是，在今後“全球鷹”的實戰運用過程中，還有諸多課題有待解決。據國會預算政策處和防衛事業廳透露，韓國引進的“全球鷹”上安裝的“敵我識別”裝備需要性能改善升級。區分敵軍和我軍的“敵我識別”裝備是“全球鷹”的核心系統，美國終止了第四代（MODE-4）系統，正在開發第五代（MODE-5）系統 因此，引進到韓國的“全球鷹”也要安裝第五代系統。防衛事業廳相關人士表示：“在美國完成開發後，韓國軍隊也將依次引進第五代系統。”

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