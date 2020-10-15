托特納姆熱刺所在孫興慜：“雖然很固執...但穆裏尼奧是冠軍主教練”. October. 15, 2020 07:55. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “我和哈裏•凱恩(27歲•英格蘭)一起合作了5年多，因此兩人非常了解對方。我和他(為了客場比賽等)甚至一起去機場，關系很好。” 英格蘭足球超級聯賽(EPL)托特納姆熱刺隊所在的“超級Sony”孫興慜(28歲)對與自己一起領銜球隊進攻的凱恩的關系做出了上述表示。13日，在拍攝托特納姆熱刺隊紀錄片《All or Nothing》的由亞馬遜Prime Video主辦的視頻采訪中，孫興慜表示，“與凱恩談論戰術的很多時間和反復練習使團隊合作更加完美。”孫興慜和凱恩從2015~2016賽季開始同吃一鍋飯，他們被認為是本賽季EPL最強攻擊組合。截至14日，孫興慜(7粒進球和3次助攻)為凱恩獻上2次助攻，凱恩(8粒進球和7次助攻)則給孫興慜送上了5次助攻。 從8月31日開始公開的紀錄片中包含了何塞•穆裏尼奧主教練和球員們的面談內容和球員們的更衣室對話等各種花絮。孫興慜表示，“與世界上最優秀的教練之一穆裏尼奧一起度過了1年左右的時間。我相信主教練也會給我們帶來很多榮耀。”穆裏尼奧在意大利(國際米蘭)、西班牙(皇家馬德裏)、英格蘭(切爾西)等球隊都獲得了聯賽冠軍，被稱為“冠軍承包師”。 穆裏尼奧對戰術非常固執，有時還直言不諱地批評球員們的比賽能力，因此也曾引發摩擦。但是孫興慜表示，“我很喜歡和穆裏尼奧教練一起共事。和具有‘贏球屬性(Winning Mentality)’的他一起工作感覺很不錯。” 為了拍攝紀錄片，訓練場等各處都設置了攝像機，甚至把球員大大小小的爭吵都拍進了鏡頭中。孫興慜在7月因防守參與問題而與守門員維戈•洛裏斯(法國)發生沖突的場面也被鏡頭捕捉到了。孫興慜補充說，“因為想贏球，所以彼此的情緒都湧上心頭。通過紀錄片看自己的樣子時心情很奇怪。雖然有很多有趣的部分，但是看到受傷的場面時還是很傷心的。” 另外，孫興慜從本賽季初期開始展現出上升的得分感覺，其身價(預期轉會費)也在上升。足球轉會專門網站“轉會市場”當天將孫興慜的身價定為7500萬歐元(約1010億韓元)，這在EPL全體球員中排在並列第14位。接下來孫興慜將出戰19日與西漢姆聯隊的英超比賽。

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