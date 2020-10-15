BLACKPINK在Billboard“藝人100”榜單中占據頭把交椅. October. 15, 2020 07:54. by 朴善熙記者 teller@donga.com. 韓國女子組合BLACKPINK在展示流行歌手影響力的Billboard“藝人100”排行榜上登上了第一位。排在該排行榜第二位的是防彈少年團(BTS)。這是繼防彈少年團和SuperM之後，韓國歌手第三次登上該榜單頭名位置。 Billboard13日(當地時間)表示，BLACKPINK憑借正規1輯專輯《The Album》的發行，從藝人100排行榜的第65位急速上升到了第1位。2014年設立的該排行榜是綜合專輯及單曲排行榜成績和社交媒體活動等來排名的。這是女子組合首次登上該榜單榜首。 Billboard在BLACKPINK和防彈少年團獨占1、2位之後表示：“K-POP組合獨占了最上位圈。”防彈少年團在上個月29日登上了該榜單的1位，總計第10次占據頭把交椅。 BLACKPINK在13日的Billboard單曲排行榜“Hot 100”中，此次專輯的主打歌《Lovesick Girls》(59位)和與美國女歌手賽琳娜•戈麥斯合作的《冰淇淋》(64位)兩首歌曲入圍。

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