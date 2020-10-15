特朗普全家出動，在賓夕法尼亞展開遊說. October. 15, 2020 07:54. by 兪載東 jarrett@donga.com. 在美國總統選舉中有20名選舉人的賓夕法尼亞州成為最大的激戰地，兩名總統候選人在此生死存亡。2016年總統選舉中，特朗普總統在此地戲劇性地反敗為勝，為了再次抓住勝機，全家人全體出動展開遊說。故鄉是賓夕法尼亞的民主黨總統候選人拜登也10次以上訪問該地區，下了大功夫。 賓夕法尼亞州中西部安靜的小城市約翰斯敦的機場從13日早晨開始聚集了特朗普的數百名支持者。這些人為了觀看從當晚7點開始的特朗普的演講，排了大半天隊。感染新冠病毒後恢復的特朗普繼前壹天在佛羅裏達州遊說後，乘專機出現在東北部賓夕法尼亞州。 站在講臺上的特朗普大喊道：“接受新冠治療後，我好像成了超人”，“疫苗馬上就會出來，我們將戰勝這種病毒。”他的演講持續了1個小時，和往常壹樣冗長，聲音似乎完全恢復了往日的力量。 根據“真清晰政治”網站的統計，13日賓夕法尼亞州的民意調查支持率中，拜登以7.0個百分點的優勢領先於特朗普。但賓夕法尼亞州在2016年總統選舉中，特朗普在支持率調查中壹直處於劣勢，但在實際投票中以4.5萬票（0.7個百分點）之差險勝希拉裏。 因此，特朗普實際上是全家出動傾註精力。特朗普的兒媳、連任競選團隊的高級助理拉拉當天在費城近郊舉行了“特朗普榮耀活動”。14日她還將奔赴汽車2小時車程的郊外村莊，舉行“MAGA（讓美國再次偉大）”活動。16日，特朗普總統的次子埃裏克·特朗普將在費城開始拉攏西班牙裔選民。周末的17日，副總統邁克·彭斯將前往裏丁這個小城市機場。 賓夕法尼亞之於拜登也是絕對不能輸的地區。特別是拜登出生長大的故鄉斯克蘭頓就在賓夕法尼亞，所以更加特別。原定於15日舉行的第二次電視辯論被取消後，當天他立即在費城舉行了市政廳活動。拜登上周末在訪問位於州西北部的伊利縣時承諾，“從今年夏天開始，已經11次訪問賓夕法尼亞州，今後還會再來”。 此次是否也像2016年壹樣，特朗普能贏得賓夕法尼亞州還是未知數。從1992年大選開始連續20年獨占鰲頭的民主黨在2016年遭遇了沖擊性的失敗，這是因為特朗普傾聽低學歷白人勞動者講話的戰略獲得了成功。與城市精英形象強烈的希拉裏不同，拜登候選人刻畫了賓夕法尼亞州平民家庭出身的形象。 《華盛頓郵報》最近報道稱：“賓夕法尼亞州有可能成為此次大選的‘引爆點'”，“兩黨正在競爭性地投入選舉資金。” 在全國範圍內的支持率中，兩名候選人之間的差距正在繼續拉大。英國《衛報》的民意調查結果顯示，拜登和特朗普的支持率分別為57%和40%，支持率差距為17個百分點。

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