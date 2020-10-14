對“防彈少年團”的獲獎感言說三道四. October. 14, 2020 07:36. . “防彈少年團”（BTS）7日獲頒範弗裏特獎，並發表感言說：“今年的活動適逢韓國戰爭70周年意義非凡”，“我們將永遠銘記我們兩國共同經歷的苦難歷史和無數男女的犧牲。”但是，部分中國網民對此表示，“使用‘兩國’這個詞無視了韓國戰爭當時中國軍人的寶貴犧牲”，展開了煽動抵制購買活動的大規模攻勢。 中國政府也介入其中，擴大了局面。中國外交部發言人前天表示：“我註意到有關報道，也註意到中國網民對此事的反應。”抵制購買活動出現後，韓國企業立即下調了以防彈少年團為代言人的廣告。 此次針對防彈少年團的攻擊，如實地展示了中國網民在數碼時代的人海戰術。該獎項是為紀念作為美軍第2軍軍長參加6·25戰爭並擔任美軍第8軍司令的詹姆斯·範弗裏特將軍而設立的，由韓美友好團體“韓國社交協會”授予為韓美關系發展做出貢獻的人物。獲獎者沒有提及韓美關系反而不正常。 中國把6·25戰爭定義為所謂的“抗美援朝戰爭”，回避朝鮮南侵的事實。薩德報復也只針對受害者韓國，而不是核威脅原因的朝鮮。對BTS的攻擊也是基於回避歷史事實、只靠武力就可以進行的想法，其意圖非常明確。因為韓國無法與中國的經濟實力抗衡，所以要在美中矛盾中站在中國壹邊。這不能不說是為了防止美國擴大反華戰線，不惜采取某種無理之舉的行為。 在這種情況下，韓國政府壹味追求“美國與安保、中國與經濟”的模式性接近，只能是壹種安逸的認識。為了使韓中關系成為起碼的國際規範運作的關系，應該考慮堂堂正正地說出自己話的對華政策。

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