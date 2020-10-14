特朗普感染新冠病毒對美中關系的影響. October. 14, 2020 07:36. . 美國總統特朗普夫婦感染新冠病毒的事實2日被確認。這壹事件將對下個月舉行的美國大選和今後的美中關系帶來怎樣的變化和挑戰？ 壹些美國人似乎認為，這是特朗普為了“推遲選舉”而故意捏造的陰謀論。但是這種可能性很小。因為壹旦被揭穿，選舉將立即完蛋。另外，74歲高齡的特朗普總統冒著生命危險使用苦肉計的可能性也不高。英國首相鮑裏斯·約翰遜在4月份被確診感染新冠病毒，住院兩周後痊愈，但並沒有給英國政界產生實質性的影響。 特朗普總統三天後出院了。他回到白宮後做的第壹件事就是對美國國旗敬禮和摘下面罩。他還向國民們強調：“沒有必要擔心新冠。” 截至11日，白宮尚未證實特朗普總統已不再呈陽性，而是轉為陰性。主治醫生只是表示“沒有傳染性”。病毒學家們對特朗普總統僅用三天時間治療，到底產生多少抗體、該抗體能持續多長時間提出了疑問（白宮方面12日表示，特朗普總統被診斷為陰性）。 在這種情況下，特朗普總統還是開始了競選活動。他也不戴口罩，正在增加與支持者的面對面接觸。對選舉勝利的渴望使特朗普總統失去了作為總統應該對新冠疫情采取的嚴格和慎重的態度。 美國是目前新冠疫情嚴重的國家之壹。僅9日壹天，新增確診者就超過了5.7萬人。但是，美國現任總統為了自己的政治利益，誘導國民無視新冠疫情。看到特朗普總統的這種行徑，我不得不想起壹句話：“上帝欲其死亡，必先令其瘋狂。” 但美國國民是明智的。比起對特朗普總統感染表示“同情”，問責的輿論更多。美國廣播公司和《華盛頓郵報》11日公布的最新民意調查結果顯示，特朗普總統的支持率（42%）仍落後於民主黨候選人拜登（54%）10個百分點以上。 問題是，特朗普總統的選舉情況越差，美國政治就越混亂，共和、民主兩黨之間的沖突就越尖銳。 實際上，支持特朗普總統的白人優越主義團體“驕傲男孩”最近不斷發表危險言論，要求其成員儲備武器，準備發動“南北戰爭”。特朗普為了集結保守勢力，還強行提名艾米·巴雷特大法官。 如果美國國內政治變得如此兇險，東亞安保也將面臨危險。 特朗普總統把中國當作逃避責任的對象，把新冠疫情稱為“中國病毒”等，侮辱性言論層出不窮追猛打。他主張只有自己才能應對中國。但肯定的是，特朗普總統越是敲打中國，中國就越不會與美國妥協。 美國戰略共同體不想給中國成功早期處理新冠疫情、在國家力量上追擊美國的機會。美國最近利用印度太平洋司令部的軍事優勢加強對華軍事威脅，也是出於這個原因。而且，美國還會擴大以政治意圖在臺灣、香港、新疆問題上向中國施壓的企圖。 美國和中國在貿易、科學技術、社會、文化等各個領域針鋒相對。再加上新冠疫情和美國國內的政治狀況，華盛頓和北京的關系進壹步惡化。 下個月3日的美國總統選舉結果將成為東亞局勢的重要轉折點。如果特朗普總統成功連任，美中關系將面臨困境。即使拜登獲勝，美中關系也不會迅速改善，但肯定的是，至少不會走向瘋狂。

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