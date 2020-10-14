越南“1號電動汽車”將使用韓國產零部件. October. 14, 2020 07:36. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 越南的第一輛電動汽車將使用韓國中小企業的零部件。浦項制鐵國際公司13日表示，決定向越南汽車公司提供國內汽車零部件公司EraeAMS的10萬輛電動汽車規模的零部件。 此次承攬的零部件是起到電動汽車驅動軸作用的後橋半軸(half shaft)。發動機的驅動力通過變速器傳導到兩側輪胎。 越南的第一家整車企業Vinfast計劃從明年開始接受零部件，開始生產電動汽車。 Vinfast是越南最大的民營企業“Vin集團”設立的企業，計劃明年首次批量生產電動汽車。EraeAMS是專門生產車輛驅動、制動、轉向等零部件的中小企業，從2011年開始出口到美國等地。浦項制鐵國際相關人士表示：“最近新設了環保汽車集團，開始進軍電動汽車市場。以未來戰略車型電動汽車零部件訂單為契機，期待今後擴大在當地的事業及投資。” 與此同時，浦項制鐵國際還把浦項SPS生產的汽車配件提供給歐洲汽車配件公司。作為環保汽車驅動馬達的核心零件“馬達鐵芯”，浦項制鐵使用了特殊的電氣鋼板。浦項制鐵國際計劃明年正式啟動歐洲營銷網絡，擴大顧客公司與對象車型。 包括今年5月與進出口銀行、首爾保證保險共同推進的“國內中小企業出口支援強化事業”在內，浦項制鐵國際正在積極擴張國內強小企業的海外事業基礎。到目前為止，韓美ADM得到了10億韓元的出口增長資金支援，東進Motor工業和S&S分別在美國和德國打下了能夠穩定進行生產及研究開發(R&D)的基礎。

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