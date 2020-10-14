BTS“侵吞”美國Billboard排行榜... 同時包攬“Hot 100”榜前兩名. October. 14, 2020 07:37. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 防彈少年團(BTS)參與歌曲和RAP的《Savage Love》Remix版本在Billboard主單曲排行榜“Hot 100”上獲得了第一名。BTS與占據第二位的組合的另一首單曲《Dynamite》一起榮登“Hot 100”排行榜的前兩位，取得了罕見的成果。 Billboard於12日(當地時間)表示，BTS、Jawsh685、Jason Derulo共同參與的《Savage Love》Remix版本在最新的“Hot 100”排行榜上獲得了第一名。 《Savage Love》是新西蘭出身的制作人Jawsh685制作的節拍上加上美國歌手Derulo歌唱的歌曲。原曲發表後在“Hot 100”排行榜中排名第八。接著BTS參與的Remix版本在本月2日發行，這周躍升到了“Hot 100”第一名。 BTS在Remix版本中，在副歌部分和Rap部分更註重了感性感覺。 特別是給BTS帶來首次“Hot 100”第一名榮譽的《Dynamite》，只由英文歌詞構成，相比之下，《Savage Love》中包含了很多韓語歌詞。裏面有“愛情可能就是瞬間的感情羅列/條件都附著在一起，我到底愛什麽”等韓語說唱。 《Savage Love》在本次“Hot 100”統計期間(2∼8日)在美國播放了1600萬次，被下載了7.6萬次。下載量比前一周增加了814%。從本月5日到11日，共吸引了7060萬名廣播聽眾。 Billboard解釋說：“音源銷量大部分得益於BTS Remix版本，而整體流媒體量方面，BTS參與的版本和沒有參與的版本差不多。統計期間這首歌的消費量BTS參與版本占優勢，因此BTS正式(憑借Hot 100頭名)榜上有名。”BTS粉絲俱樂部“阿米”的熱情贊助對《Savage Love》成為第一名產生了很大的影響。 在歷屆“Hot 100”排行榜中同時占據前兩位的二人組或組合只有5個。BTS由此進入了黑眼豆豆(2009年)、Outcast(2003年、2004年)、比吉斯(1978年)、披頭士(1964年)的行列。 BTS的所屬公司Big Hit娛樂表示：“在美國，參與合作的歌手不僅僅只是單純的輔助作用，對於相關歌曲擁有充分的責任和權利。參與合作的歌手的影響力、音樂性和大眾性被認為是Remix歌曲的核心成功因素。”BTS通過推特表示，“真心感謝給予我們不變的愛和關心的阿米們。” 另外，Big Hit娛樂將從23日開始在全球5個區域依次開設以BTS為主題的流行音樂商店“BTS POP-UP: MAP OF THE SOUL”。在韓國、日本、東南亞7個國家，在美國、歐洲15個國家舉辦的快閃店線上銷售服裝、Fancy生活用品等300多種商品。 在首爾、東京、新加坡運營線下Showcase。在首爾江南區林蔭道開業的Showcase將從16日開始接受“Naver預約”的事前預約。

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