“應對新冠病毒迫切需要大數據和AI技術”，鄭銀敬在國際學術活動上發表基調演講. October. 14, 2020 07:36. by 尹申英=東亞科學記者 ashilla@donga.com. “在‘with Corona(日常與防疫並行)’的時代，需要引入大數據和人工智能(AI)基礎力學調查等很多科學根據和革新技術。” 韓國疾病管理廳廳長(中央防疫對策本部長)鄭銀敬13日下午在首爾鐘路區四季酒店以線上•線下形式舉行的國際學術活動“世界理工翰林院評議會(CAETS)2020”國際研討會的基調(主題)演講中強調稱，為了克服新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)，科學和技術的革新和國際合作十分重要。CAETS是全世界30個國家的理工翰林院參與的工學領域國際機構。 通過事前錄像進行演講的鄭廳長首先分享了1月以後韓國克服新冠肺炎的經驗。她分析“K防疫”成功的原因說，“政府和民間的合作順利進行，國民和醫療團隊的獻身性參與和合作接連不斷。準確、迅速、透明的信息溝通、利用信息通信技術(ICT)掌握接觸者等革新性的力學應對也奏效了。” 特別是強調了通過技術進行革新應對的重要性。鄭廳長舉例說，與產業界、專業學會合作，迅速開發診斷檢測法，並早期引進。此外，她還介紹了△引進“得來速”診斷縮短檢查采集時間 △在流行病學調查及入境者自我隔離等方面引進ICT △開發及普及阻飛沫口罩等成功應對事例。 但她也表示，需要解決的課題仍然堆積如山。她表示，在應對患者相關危機時，有必要采取消除個人人權侵害或個人信息泄露的憂慮的對策。“協調經濟的方法、應對日後發生的新型傳染病危機的方法等，都需要一一考慮。” 鄭廳長強調說，在今後很長一段時間內新冠病毒大概率不會消失，因此‘with Corona’時代，技術應對是必須的。她說：“最重要的領域是診斷劑、治療劑、疫苗開發。為了預測傳染病的發生和進行科學的流行病學調查，有必要提高以大數據、AI為基礎的技術。 ”另外，她還表示，“在商店或餐廳等公共設施內構築預防感染的環境的技術、開發安全的通風系統、開發能有效預防感染且戴起來便利的口罩等也很重要。” 鄭廳長還強調了在克服新冠肺炎方面國際合作的重要性。她說：“國際公共衛生危機不能以個別國家為單位的保護來解決。重要的是讓全世界人民共享克服新冠病毒的科學技術成果。”

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