“看來是開辦了瑜伽培訓班”，118公斤崔誌萬的鶴腿防守成為話題. October. 14, 2020 07:37. by 黃奎引 kini@donga.com. “看來崔誌萬在坦帕灣開辦了瑜伽培訓班。”、“崔誌萬前生肯定是體操選手。” 3日，在美國加利福尼亞州聖地亞哥Petco公園體育場舉行的美國職業棒球大聯盟季後賽美國聯盟冠軍爭奪戰(ALCS•7戰4勝制)第2場比賽中，坦帕灣魔鬼魚隊的1壘手崔誌萬(29歲)連續上演好防守，當地網民對此做出了反應。 當天，作為4號擊球手兼1壘手首發出場的崔誌萬在第3局接遊擊手威利•阿達梅斯，第5局和第8局接第3壘手喬伊•溫德爾的棘手的傳球時，雙腿長長地延伸開來。身高185厘米、體重118公斤的崔誌萬展示了柔韌的身體動作後，有人評價說好像在看夢工廠動畫片的主人公“功夫熊貓”。阿達梅斯在賽後說：“我們也想準確地投球，但在實戰中有時卻無法做到。每當崔誌萬抓住所有這樣的球時，真讓人吃驚。” 坦帕灣魔鬼魚隊最終以4比2戰勝對手，取得了系列賽2連勝。崔誌萬在擊球位上雖然只取得了4次有效擊球、無安打(3三振)，但在第1局因對方的失誤踏上1壘後，在下一位擊球手曼努埃爾•馬爾戈特的本壘打時取得了1個得分。 另外，本賽季首次有觀眾(1.07萬人)入場，在美國得克薩斯州阿靈頓環球生活公園體育場舉行的國家聯盟冠軍賽(NLCS)第1場比賽中，亞特蘭大勇士隊以5比1擊敗了洛杉磯道奇隊。此前，美國職業棒球大聯盟事務局經過該州政府的批準，決定在NLCS和世界大賽時限制性地允許相當於整個比賽場館容納規模的30%的觀眾入場。

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