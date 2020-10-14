像大選壹樣火熱的巴雷特聽證會……圍繞“奧巴馬醫改”展開攻防戰. October. 14, 2020 07:38. by 金藝潤記者 yeah@donga.com. 美國參議院當地時間12日開始了已成為本屆大選主要爭論焦點的聯邦大法官候選人艾米·巴雷特（48歲）的聽證會，聽證會將續續四天直至15日。執政的共和黨不顧堅決要求由下壹屆總統提名大法官的在野黨民主黨的反對，強行召開了聽證會。民主黨批評說，如果巴雷特成為大法官，廢除被稱為“奧巴馬醫改”的平價健康保險法案的可能性就會增大，這將加劇新冠危機。 據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，身穿深紫色連衣裙、戴著黑色口罩的巴雷特帶著丈夫和7名子女中的6人出現在了現場。她在發言中表示：“法院不是解決我們生活中存在的所有問題或糾正錯誤的地方”，“政策決定及價值判斷應該由選舉職位來政治解決。法院不能嘗試（發揮這種作用），大眾也不應有此期待。” 她特別強調：“美國人有資格擁有可以按照憲法和法律進行解釋的大法院。我認為，可以擔任這樣的角色，服務於國家。”這被解釋為，在特朗普總統壹再表示不服總統選舉結果的情況下，她想打消擔心自己可能會考慮到特朗普總統而做出政治判決的顧慮。 目前，共和黨在參議院100個席位中占有53席，在司法委員會22個席位中占有12席。共和黨表示，15日上午開始法司委表決，22日進行參議院全體投票。 對於民主黨來說，很難推翻巴雷特的提名，因此他們希望此次聽證會能夠成為攻擊在大選前強行提名巴雷特的特朗普總統的機會。特別是，民主黨提到2017年大法院做出支持“奧巴馬醫改”的裁決時，巴雷特曾寫過批評文章，由此對她進行了攻擊。民主黨的副總統候選人、法司委所屬的卡梅拉·哈裏斯參議員當天暫時放棄大選遊說，通過視頻參加了聽證會，這也與此不無關系。 哈裏斯甚至沒有提到巴雷特的名字，只是說，“在大選之前批準大法官任職是不正當的。在新冠危機中，特朗普總統和共和黨試圖廢除奧巴馬醫改，威脅著數百萬人的健康和安全。”民主黨的攻擊力度提高後，特朗普總統在聽證會上還針鋒相對地上傳了“給了民主黨太多時間”的推特。 在當天的聽證會期間，保守和進步的示威群眾分別在華盛頓國會大廈前舉行了示威，至少有21人被捕。如果巴雷特通過批準，美國大法院將變成保守大法官6名、進步大法官3名的保守絕對優勢構圖。因此，很多人預測，如果就大選結果進行法律訴訟，將對特朗普總統有利。

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