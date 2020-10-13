聯合國著手調查韓國公務員被殺事件. October. 13, 2020 07:40. by 崔智善 aurinko@donga.com. 聯合國正式著手調查韓國海洋水產部公務員李某（47歲）被殺事件的真相。 聯合國首爾人權事務所12日表示，將李某的遺屬叫到事務所，就有關事件內容進行了面談。這是根據6日遺屬要求聯合國進行正式真相調查而采取的措施。人權事務所相關人士就此次面談表示：“這是為了深入了解事件並獲得進壹步情報的事前聽取過程”，“將在人權方面對情報進行縝密的分析。”人權事務所可以將事件內容報告給聯合國本部，並勸告韓國和朝鮮政府采取適當的措施。 朝鮮人權特別報告官托馬斯·奧赫亞·金塔納也將共享面談內容。金塔納當地時間7日在接受本報采訪時指出，朝鮮違反了《國際人權法》。他表示，“收到了遺屬的信函，將討論是否調查此事”，並向韓國政府施壓說，“如主張這壹事件是越境北上，必須提交相關證據”。 金塔納將在12日研究面談內容後決定是否開始調查。金塔納如果著手調查，可以向朝鮮發送“嫌疑書函”，要求朝鮮說明殺害李某並毀屍的原委。如果他認為這是嚴重的人權侵害，可以訪問韓國和朝鮮，要求進行現場調查。調查內容將以報告的形式提交給聯合國人權理事會和聯合國大會。聯合國會員國可以傳閱報告，事件概要以及韓朝政府是否協助調查真相等都將浮出水面。

한국어