紅褲子魔法師驅趕走“大滿貫黴運”...金世煐在KPMG PGA錦標賽上贏得大滿貫賽首勝. October. 13, 2020 07:41. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “因為是和姐姐們的比賽，剛開始很緊張，但是通過冷靜的表現，最終實現了奪冠的夢想。” 2006年6月，在大田儒城CC(72桿)舉行的“姜民九杯”第30屆韓國女子業余高爾夫錦標賽上獲得冠軍，掀起中學生旋風的13歲少女堂堂正正地發表了感想。她就是當時作為世和女子中學初二學生獲得冠軍的金世煐(27歲)。在爭奪國內業余女子高爾夫最強者的該比賽上，她創下的歷屆最年輕冠軍記錄(滿13歲零5個月零9天)至今仍未被打破。 當時金世煐以落後第一名1桿排在第2位，在最後一輪第3輪出發，在戰勝展開冠軍競爭的李寶美、柳簫然等前輩後，在加時賽中擊敗了張修和奪冠。後來在職業舞臺上多次獲得驚心動魄的翻盤冠軍，被稱為“逆轉好手”的金世煐的後勁從那時開始就顯得與眾不同。主辦比賽的大韓高爾夫協會副會長姜炯模回憶稱，“從中學時期開始，金世煐就擅長‘集中發作’。別看她小小年紀，但在危機中絲毫不動搖，展現出了堂堂正正且充滿自信的表現。” 金世煐作為國家代表選手(2007年、2009年)提升了自己的實力，在韓國女子職業高爾夫(KLPGA)巡回賽(5勝)和美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽(11勝)上，共獲得16勝，成長為韓國女子高爾夫的招牌明星。在職業比賽中，金世煐在比賽最後一天總愛穿著紅褲子出場，努力去贏得勝利，但過去她也曾像泰格•伍茲(美國)一樣穿著紅襯衫。 正好宣示著金世煐這一新星誕生的姜民九杯韓國女子業余錦標賽於13日開幕，比賽為期3天舉行。今年迎來第44屆，期間包括金世煐在內，培養出了世界排名第一的高真英(2013年)、金孝周(2012年)、崔慧珍(2015年)等諸多冠軍選手。

한국어