BTS表示“韓國戰爭是韓美苦難的歷史”，中方吹毛求疵. October. 13, 2020 07:41. by 金祺容 kky@donga.com. 世界級K-POP組合防彈少年團(BTS)在獲獎感言中提到“6.25戰爭”，在中國受到了強烈的批評。對於6•25戰爭只提到“兩國(韓國、美國)”，中國有關方面怒氣沖沖地表示這是“無視中國”的行為。 防彈少年團於當地時間7日獲得了美國非盈利團體韓國社交協會頒發的“範弗裏特獎”。該獎項是為了紀念參加6•25戰爭的美軍第8集團軍司令官詹姆斯•範弗裏特，從1995年開始每年授予為增進韓美關系做出貢獻的個人或團體。前總統金大中、三星集團總裁李健熙、大韓商工會議所等也曾獲獎。 防彈少年團的隊長RM(本名金南俊)在發表獲獎感言時說：“今年是韓國戰爭70周年，我們要永遠銘記兩國(韓美)共同經歷的苦難歷史和眾多男性和女性的犧牲。”該感想晚些時候在中國傳開，引起了中國當地媒體和網民的熱議。 12日，中國官方媒體《環球時報》報道說：“在獲獎感言中，中國網民對‘兩國經歷的苦難歷史’這一表述感到憤怒。”新浪網、騰訊網等知名新聞門戶網站甚至在相關回帖中出現了“無視韓國戰爭當時中國軍人的寶貴犧牲”、“防彈少年團的獲獎感想是無視美國侵略和對亞洲的幹涉的發言”的意見。 中國將6•25戰爭稱為“抗美援朝(對抗美國幫助北韓)戰爭”。尤其是在美中矛盾達到高潮的情況下，今年迎來參戰70周年，強調了包含民族主義、愛國主義、英雄主義等意義的“抗美援朝精神”。據分析，中國網民對防彈少年團的過激反應也是出於這一原因。

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