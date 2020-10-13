德國前總理施羅德：“不要拆除柏林少女像”. October. 13, 2020 07:41. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 為了守護面臨拆除危機的德國柏林的“和平少女像”，相關法律程序已經啟動。前德國總理施羅德夫婦等當地人也表示反對拆除少女像。 承辦少女像設置的當地市民團體“韓國協會”當地時間12日表示：“為了防止少女像被拆除，將向柏林行政法院申請停止執行拆除命令的臨時處理。”該協會還決定，對下達拆除命令的米特區也同時提交行政異議申請。 為追思第二次世界大戰時的“慰安婦”犧牲者，該協會經由米特區批準，上個月25日建成少女像。但米特區7日向韓國協會發來公文，要求“在14日之前拆除少女像”，並通報稱，如不拆除將強制執行。雖然公文以事前沒有公示的碑文壹起被設置為由，但似乎是日本政府執意要求拆除產生了影響。 韓國協會代表韓正華（音譯）在與本報的通話中表示：“與律師們進行法律討論後得出的結論是，這是無理的行政要求”，“如果臨時處理申請被接受，就不會在14日當天撤除少女像。”如果臨時處理申請被接受，少女像將繼續存在，直到法院做出最終判決為止。但是協會方面的方針是，如果演變成法理鬥爭，就無法保證勝利，因此將通過德國國內的輿論戰守護少女像。 韓國協會決定，與反對拆除少女像的德國市民壹起，13日中午在米特區政府大樓前舉行抗議示威，並向區政府議員遞交聲明。該協會還計劃接受柏林市民反對拆除少女像的簽名，向德國社會宣傳此次事件不是韓日爭端，而是戰爭犯罪導致的女性受害和人權問題。截至目前，在反對拆遷請願網站上已有2000多人簽名。 前德國總理施羅德的夫人金素妍（音譯）在自己的臉書賬號上表示：“我和丈夫致函米特區，要求撤回拆除命令。”她在信中寫道：“我和丈夫壹起與韓國的高齡（慰安婦）生存者見過面”，“日本政府不但沒有清算殘忍的戰爭暴力歷史，反而向人們施壓要求保持沈默，這是在忘記歷史。”她還指出：“德國通過清算納粹歷史，受到了全世界的尊敬”，“德國政府不能參與掩蓋日本的戰爭犯罪。” 少女像拆除命令被德國媒體報道後，對日本的否定輿論正在加大。米特區居民阿梅赫科在與《東亞日報》的通話中說：“對於慰安婦少女像問題、日本的錯誤，大多數德國人都不太清楚”，“由於此次拆除命令，批評日本應對歷史政策的市民越來越多。” 日本政府為拆除少女像展開了全方位外交戰。這是為了把建立慰安婦少女像變成韓日矛盾問題而不是慰安婦受害者的人權問題。但也有分析認為，這種努力反而對日本不利。

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