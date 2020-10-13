聽到金正恩“不先發制人使用核”的玩笑話，咋咋乎乎的韓國政府和執政黨. October. 13, 2020 07:41. . 共同民主黨議員樸範界昨天出演廣播節目，就朝鮮國務委員會委員長金正恩10日在閱兵式上的演講表示：“應該承認朝鮮明確表示不會先發制人（進行核攻擊）。”韓國國防部在前壹天表示，“我們關註朝鮮不先發制人使用軍事力量的立場”，並評價這是朝鮮表現出恢復對外關系意誌的積極信息。 國防部關於金正恩的“戰爭遏制力”即關於核武器的發言的誤導性解釋，正在成為執政黨的制造輿論。但是金正恩的發言是這樣的。“雖然我們的戰爭遏制力決不會被濫用或被先發制人使用，但如果任何勢力想針對我們使用軍事力量，我們將動用最強大的攻擊力進行先發制人的打擊。”僅從這壹句話來看，顯然超越了“我田引水”式的解釋，完全是在歪曲事實。 金正恩所說的“不先發制人使用（No First Use）”也只是嘴上說說的話。朝鮮在2016年第七次勞動黨大會時已經闡明了“不首先使用核武器”的立場，前年還追加了“不會轉讓核武器和核技術”。但這也都是以“只要不發生核威脅或核挑釁”為前提的條件。中國在1964年首次闡明“不率先使用”的原則，實際上也是後發核開發國家將自己的核保留正當化、壓迫核俱樂部國家的宣傳手段。 朝鮮已經把自己當作核擁有國。在過去的3年裏，朝鮮扭轉了危機、協商、僵局的朝核周期，贏得了核高度化的時間，現在朝鮮想要鞏固核國家地位的意圖正在露骨化。朝鮮也在準備下個月3日美國總統選舉後民主黨候選人喬·拜登的當選。最近的對韓柔和姿態也只是為了迎合重視同盟的拜登，將韓國當作墊腳石而已。 情況已然如此，韓國國防部不顧金正恩“將先發制人動用所有攻擊力進行懲處”的威脅，強調他的壹些無關緊要的話。如此閉上雙眼瞎起哄評價的地方，居然是國防部而不是別的地方。青瓦臺的肯定評價壹出來，就立即說出了迎合其基調的荒唐之語。國防部本應該比任何壹個政府機構都更加正確地了解朝鮮的軍事能力和意圖，如此行事是否還能對安保負責，真是令人寒心。

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