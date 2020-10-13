丁若鏞的傲慢. October. 13, 2020 07:41. . 丁若鏞所寫的守令指南《牧民心書》中也有軍事行政部分。朝鮮時代負責征兵、管理動員對象或定期召集檢查、訓練，在今天來看屬於預備役部隊負責人的工作，也是守令的職責。不僅如此。進行軍事訓練、挖掘和培養出色的武士和軍人資源等，都是守令的任務。 《牧民心書》還親切地介紹了成功完成任務者的軼事。但是仔細閱讀就會發現，這些軼事只是介紹結果，並沒有說明方法、訓練方法或要領。如果是武官出身的守令的話還好，如果是文官守令，他有什麽本事把平凡的農夫們訓練成精兵？ 也許有人要反問，姜邯贊、尹寬、諸葛亮也是文官啊。世上有即使不接受專門教育也能發揮驚人能力的天生能力者。但如果是這種人才，就不需要《牧民心書》。 丁若鏞生活的18世紀是火藥武器普及和進壹步發展的時期。隨著火槍和大炮支配戰場，軍隊的戰術變得復雜，戰術、兵站、武器等軍事全領域的專業要領變得重要。在歐洲，軍事學校、士官學校之所以發達，也是因為資產階級出身、接受過工程師教育的青年作為軍官嶄露頭角，之所以能排除喜歡騎馬招搖過市的貴族將校掌握軍隊，也是因為專業性在軍事行政和戰鬥中越來越重要。 我們怎麽樣？僅從《牧民心書》來看，對專業性的認識非常不足。丁若鏞雖然是了不起的知識分子，但在軍事領域卻充滿了非專業知識分子的傲慢。我們社會對專家和專業性的認識還不夠。認為專家集團是利權集團的視角也太強烈了。集體利己主義分明是嚴重的惡，是所有專家集團的弊病。但是，無視專業性，用業余主義代替，並不是正確答案。其最優秀的典範，就是朝鮮時代軍隊的歷史。

한국어