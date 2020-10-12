中國當地“K電池”瑕疵報道接連不斷... 擔心LG化學或受到打擊. October. 12, 2020 07:42. by 郭道英 now@donga.com. 隨著國土交通部提及現代汽車的電動汽車科納(KONA)EV的火災原因存在“電池組件制造不良導致內部短路”的可能性後，一直穩居全球電池第一位的LG化學的地位正在發生動搖。繼8月市場占有率被電池競爭企業中國CATL逆轉後，中國當地的“K電池”瑕疵報道也接連不斷。 ○ 密切關註科納火災事故的中國業界 從科納EV火災爭議浮出水面的本月初開始到11日，中國官方媒體中國中央電視臺(CCTV)、新華社等當地媒體詳細報道了“科納EV缺陷申報中有80%與電池有關”、“出口中國的科納EV不使用LG化學電池”等事件，並指出“在韓國很多人擔心電動汽車的安全問題”。據現代汽車透露，中國當地科納EV車型搭載了CATL的電池。目前尚未接到中國科納EV火災的相關報告。 但安裝有中國產電池的電動汽車發生火災事故並非沒有。今年5、8月，搭載CATL的電池“NCM811”的中國整車企業GAC的電動汽車“Aion S”共發生三起火災事故，曾引發中國產電池的安全性爭議。此次，隨著國內外發生13起搭載LG化學電池的科納EV火災事故，韓國產電池也將不可避免地受到同樣的爭議。 此前，據市場分析企業SNE Research透露，CATL時隔6個月超過LG化學，在今年8月登上了世界電動汽車電池使用量占有率第1位(26.1%)。以使用量為準，CATL以2.8GWh(千兆瓦時)領先於LG化學(2.4GWh)。 這是因為隨著中國當地新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的穩定，此前萎縮的市場需求正在大舉恢復。實際上，8月份中國電動汽車電池使用量同比激增兩位數(37.4%)。從1~8月的累計占有率來看，雖然LG化學仍居全球首位，但是隨著此次電池安全性爭議的影響，其排名可能會發生變化。 ○ 業界擔憂“或將難逃信賴性打擊” LG化學在國土部發表之後反駁說：“與現代汽車共同進行的再演實驗沒有發生火災。火災原因不能斷定是電池組不良品導致的”，但業界預計LG化學將不可避免地受到信賴性打擊。因為發生火災的受害車輛的電池組大部分被燒毀，進一步查明事故原因需要時日。 此前，在2016年三星電子“蓋樂世NOTE7”起火事件時，國土部也發表過與此次發表相同的原因，即電池組隔離膜存在缺陷。從2017年到去年共發生33起能源儲存裝置(ESS)火災事故，最終都未能查明根本原因，而是通過降低電池內部能源密度的方式得以解決。 電池業界批評說，電池相關問題可能存在電池組件缺陷、配套工藝缺陷以及運行過程中可能出現的管理缺陷(充電電壓過高等)等多種可能性，因此，此次確定“電池組件存在缺陷的可能性”的發表多少有些操之過急。 某電池企業相關人士擔憂表示：“電池火災不僅查明原因耗費時間長，對於整車而言，一旦發生風險，還可能會更換為競爭對手的產品。中國競爭企業正致力於確保歐洲客戶，在這種情況下，韓國企業可能會受到打擊。”

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