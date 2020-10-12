晉級ALCS，崔誌萬為何多次踐踏垃圾桶？. October. 12, 2020 07:43. by 黃奎引 kini@donga.com. 坦帕灣魔鬼魚隊進入美國聯盟冠軍賽(ALCS)後，該隊的4號擊球手韓國人崔誌萬(29歲)多次踩踏垃圾桶。崔誌萬為什麽偏偏做出了這樣的慶祝動作呢？ 10日，坦帕灣隊在美國加利福尼亞州聖叠戈Petco公園體育場舉行的美國職業棒球大聯盟季後賽美國聯盟分區賽最後第5場比賽中，以2比1逆轉戰勝傳統強隊紐約洋基隊，並以3勝2負的成績確定進軍ALCS。這是坦帕灣隊自2008年獲得世界大賽亞軍後，12年來首次參加ALCS比賽。由此，崔誌萬作為韓國擊球手首次獲得了參加聯賽冠軍賽的機會。 比賽結束後，崔誌萬通過Instagram直播了隊友們跟著《Empire State of Mind》(美國說唱歌手Jay-Z和女歌手艾麗西亞•凱斯合作的歌曲)的副歌部分“紐約、紐約、紐約”跳舞並享受勝利的場面。崔誌萬嘴裏叼著雪茄在賽場各處轉悠，當他發現堆放的藍色回收垃圾桶時，他向隊友們大喊“垃圾桶(Trash Can)”。在隊友們的註視下，他快速地反復多次踩踏垃圾桶。這是“狙擊”即將在ALCS上相遇的對手休斯敦太空人隊的行動。休斯敦隊在占據世界大賽冠軍的2017年主場比賽時，用錄像回放用攝像機偷取信號後，以敲擊替補席垃圾桶的方式向本方擊球手傳遞信號的事實被揭發，因此今年1月受到了美國職業棒球大聯盟事務局的處罰。 兩隊將從12日開始在Petco公園體育場以7戰4勝制進行ALCS比賽。預計，坦帕灣隊和休斯敦隊將分別由布萊克•斯內爾和弗蘭貝爾•巴爾德斯擔任首場比賽的首發投手。

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