亞美尼亞-阿塞拜疆同意停火，矛盾火種猶存. October. 12, 2020 07:42. by 林賢錫 lhs@donga.com. 在爭端地區納戈爾諾-卡拉巴赫（納卡）引發為期兩周的武裝沖突的亞美尼亞和阿塞拜疆，在俄羅斯的斡旋下達成了停火協議。但也有人指出，由於未能解決相關地區主權問題，只不過是權宜之計。 據路透社10日報道，俄羅斯外長拉夫羅夫表示：“阿塞拜疆和亞美尼亞為交換死者屍體和俘虜，決定從當天中午開始停火。”9日在莫斯科開始停火協定談判的阿亞兩國外長，經過10個小時的馬拉松式會談，終於結束了談判。雙方商定由紅十字國際委員會斡旋兩國俘虜和屍體交換等事宜。 在此次停火協定中，俄羅斯以調解納卡爭端的國際協議體“明斯克集團”共同主席國的身份，對談判進行了斡旋。俄羅斯是信仰東正教的亞美尼亞的傳統友邦，兩國簽訂了集體安全條約。俄羅斯與前蘇聯國家阿塞拜疆的關系也比較接近。 拉夫羅夫當天表示：“此次停火是出於交換俘虜等人道主義目的，亞美尼亞和阿塞拜疆將於近期舉行實質性和平會談。”引發武裝沖突的納卡主權問題，因找不到解決方法而推遲到了下次會談。 矛盾的火種依然存在，兩國間的緊張照舊。實際上，兩國在停火協定生效幾分鐘後就針鋒相對地指責對方國家違反了協議內容。亞美尼亞稱，阿塞拜疆軍隊在停火生效的10日正午幾分鐘後炮擊了南部的卡潘村，造成兩名平民死亡。相反，阿塞拜疆則否認了攻擊說，高聲宣稱亞美尼亞軍隊發動了導彈襲擊。 兩國發生糾紛的納卡地區是國際法上阿塞拜疆的領土，但被亞美尼亞實際控制。1992年至1994年，兩國就這壹地區展開戰爭等，自蘇聯解體後，爭端持續了30年。據統計，阿塞拜疆和亞美尼亞從9月27日開始就納卡地區問題發生武力沖突，導致阿塞拜疆30名平民死亡，亞美尼亞22名平民死亡。

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